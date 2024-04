Elena Rodríguez revela lo que peor lleva tras sus dos operaciones: “Depender de los demás”

Hace apenas una semana Elena Rodríguez, ex concursante de Supervivientes 2020, anunciaba en sus redes el plan que tenía de someterse a una operación que le hacía mucha ilusión para poder quitarse aquellos complejos que tanto tiempo llevaba arrastrando. Y es que estos complejos que llevaba tras de sí le han hecho dar el salto a una abdominoplastia y una mastopexia. En su perfil de “Instagram” ha dado ahora todos los detalles que le llevaron a esta doble intervención: “En un principio no me iba a hacer el pecho pero aproveché la anestesia general. Estoy contenta, muy feliz. Ya tenía el pecho caído, me lo han recolocado y me han puesto un pequeño implante”, explicaba.

La modelo ha mostrado cuál es su situación envuelta en vendas, una faja y un top quirúrgico: “Me quitaron toda la grasa de alrededor y un poco de las axilas”. El delicado estado de la ex concursante de Supervivientes ha hecho que tenga que permanecer en reposo durante varios días, pero ni el dolor ni la inmovilización son lo que más le incomoda a Elena: “Lo que estoy viviendo un poco peor es tener que depender de los demás. Soy una persona muy libre, no estoy acostumbrada a pedir ayuda a nadie y ahora lo tengo que hacer. Hasta para ir al baño he tenido que pedir ayuda, lo más básico”, indicaba desde su perfil en redes, pero la suerte que ha tenido es que puede contar en todo momento con su familia: “Tengo una familia maravillosa, unos hijos estupendos y una pareja estupenda. Aquí están dándomelo todo. Estos días han sido un poco duros pero estoy convencida de que va a merecer la pena”, terminaba contando.

En estos momentos la operación está muy reciente y se encuentra muy hinchada por someterse a estas intervenciones, pero con el tiempo el pecho bajará: “Quedará en su sitio. A mi me gusta el pecho pequeño porque me gusta hacer deporte”, relataba a sus seguidores de Instagram. Este lunes ha ido a su primera cura tras la operación y, a pesar de que pensaba que sería más doloroso, todo ha quedado en una primera revisión para poder analizar y ver cómo progresa.

Elena Rodríguez en su primera revisión Instagram

“Me vas a quitar la faja, que no he visto aún el resultado”, comenzaba diciendo nerviosa tanto por ver el resultado como por si le dolía esta sesión. De momento solo se ha sometido a una cura de la cicatriz de la operación para comprobar que todo evoluciona como se esperaba. Después se le ha hecho un masaje de drenaje para aliviar los moretones que se han generado tras la intervención. “Estoy super nerviosa porque tengo muchísimas ganas de ver cómo me está quedando. Estos días han sido un poquito duros, pero estoy segura de que va a merecer la pena”, decía en esta primera toma de contacto a lo que será su proceso de recuperación. Ahora se enfrenta a momentos complicados, pero en cuestión de una semana comenzará a verse mejor.