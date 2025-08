La influencer Hannah Moody, encontrada en “estado de descomposición” tras morir por el calor

La familia de Hannah Moody está consternada, tras haberse hallado su cuerpo sin vida en avanzado estado de descomposición. También sus seguidores, pues la influencer comenzaba a despuntar cuando ha sido encontrada en el inicio del sendero Gateway Trailhead en la Reserva McDowell Sonoran en Scottsdale, Arizona. Estaba desaparecida. No extrañaba que anduviese por esta zona, pues es una gran amante del senderismo. Pero sí sorprende que fuese vista lejos del sendero principal, a unos 600 metros, después de que se iniciase un operativo de búsqueda.

La joven de 31 años salió a pasear y no regresó. Sus amigas alertaron a las autoridades para informar sobre su preocupación y así se inició la búsqueda por la zona. Se ha tardado mucho en dar con ella, confirmándose la tragedia que se temían sus seres queridos. Su cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y se inició la correspondiente investigación para determinar qué le sucedió y las causas de la muerte. Ahora por fin han llegado las conclusiones del informe forense y ya se han dado a conocer al mundo.

Se desvela la causa de la muerte de Hannah Moody

El informe realizado por los forenses detalla “cambios de descomposición” y “abrasiones en el hombro derecho y las extremidades inferiores”. También se le realizaron las correspondientes pruebas toxicológicas para determinar si había consumido algún tipo de sustancia que explicase lo ocurrido y contextualizase mejor el caso. Ha dado negativo. En su organismo no había rastro de “etanol, drogas de abuso analizadas y ciertos medicamentos terapéuticos”. Nada.

La influencer Hannah Moo Instagram

La explicación era externa y se atendieron a las condiciones climatológicas, en las que se registraron temperaturas que alcanzaron los 39 grados en la mañana en la que inició la ruta. Descartan la deshidratación, al menos porque ella misma confirmó a través de Instagram a sus seguidores que se había llevado para su caminata “cinco galones de agua”. Como senderista experimentada conocía muy bien los requisitos de echarse a andar, como así han subrayado sus amigas. Pero después ha aparecido con evidentes signos de descomposición.

Los forenses concluyen que la muerte se debe a un golpe de calor, a “una exposición al calor ambiental”. Una tragedia que su madre aún trata de superar, al igual que todos aquellos que amaban y seguían a Hannah Moody: “Estoy intentando reconstruir todo, porque no conocemos ninguna condición médica que pudiera haber causado esto. Todos asumimos que fue por el calor, pero eso no es concluyente. No hubo señales de algo fortuito”. Está destrozada al tener que enterrar a su hija a los 31 años.

Esta fue la última publicación de Hannah Moody