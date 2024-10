Primeras palabras del padre de Íñigo Errejón: "Estoy convencido de que mi hijo no tiene nada que ver con eso"

El padre de Íñigo Errejón ha sido la primera persona de su entorno familiar en pronunciarse sobre el escándalo. Desde que hace 24 horas el expolítico renunció a sus cargos y abandonó su puesto de diputado, el de Más Madrid ha sido denunciado por numerosas mujeres anónimas y la actriz Elisa Mouliaá por presunto acoso sexual.

Ha sido el programa "En boca de todos" en conseguir las primeras declaraciones del padre de Íñigo Errejón, José Antonio Errejón Villacieros. Su progenitor, ante las cámaras, no ha dudado en defender la inocencia de su hijo: "Yo estoy al 100% convencido de que mi hijo no tiene nada que ver con eso".

"Cualquiera que le conozca sabe que él es la antítesis de esto", ha recalcado José Antonio, insistiendo en que Íñigo no sería capaz de acosar sexualmente a una mujer. La presentadora Clara Murillo, ante esta afirmación, le ha contestado que ya hay denuncias contra el exdiputado de Sumar y numerosos mensajes sobre él. "Sí, y en Palestina también están asesinando a los niños", ha contestado el padre de Errejón.

José Antonio Errejón, padre de Íñigo Errejón Mediaset

Sobre el paradero de su hijo, José Antonio ha desvelado que no sabe dónde se encuentra y que no ha hablado con él desde que salió el escándalo a la luz. "No he podido hablar con él, le hablé cuando me enteré de esto para preguntarle", ha explicado el padre de Íñigo.

Este mediodía, el exportavoz de Sumar ha sido interceptado por las cámaras saliendo de su domicilio del centro de Madrid, siendo la primera vez que reaparecía públicamente desde que renunció a su cargo político. Íñigo ha salido con velocidad de su casa y se ha metido a un coche que le estaba esperando en la puerta sin hacer ninguna declaración a los medios que se agolpaban en su domicilio.