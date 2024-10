Susanna Griso tampoco se calla y cuenta cómo se portó Íñigo Errejón con ella

Una oleada de mujeres ha alzado la voz en las últimas horas en contra de Íñigo Errejón. Una especie de “Me Too” al que Cristina Fallarás dio alas y que ahora parece imparable. Entre las que han cuestionado al exportavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados por supuesta violencia o acoso sexual se encuentran la actriz Elisa Mouliaá, además de hasta 11 anónimas que han llegar su fatal testimonio a la periodista mencionada anteriormente.

Un escándalo sin precedentes en la historia de la política en España al que por supuesto están dando cobertura los principales medios y televisiones del país. El programa de Antena 3 “Espejo público” ha dedicado buena parte de la mañana de este viernes a profundizar en los detalles de la denuncia de Elisa Mouliaá, en cuyo escrito se aprecian fragmentos de lo más desagradables: “Me empujó sobre la cama y sacó su miembro viril”.

Conmoción y estupefacción han sido los sentimientos más generalizados en la mesa de debate de “Espejo público”. La presentadora, Susanna Griso, no ha podido disimular su asombro a lo largo de todo el programa y aunque confía en el testimonio de las víctimas, ha señalado que a ella nunca le ha ocurrido algo similar en todo el tiempo que conoce a Íñigo Errejón.

“Su actitud conmigo siempre ha sido impecable, por eso jamás me hubiera imaginado algo así”, ha comentado la periodista, que además era completamente ajena a “los rumores” que desde hace tiempo suenan entre periodistas y políticos y que alertaban de la lamentable actitud de Errejón.

Griso ha llegado a la conclusión de que las prácticas del exprotavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados se basaban en el “abuso de poder”, por lo que nunca se atrevió a violentar a la presentadora de uno de los programas más vistos y longevos de la televisión en España.

Aída Nízar señala a Errejón

Además de la actriz Elisa Mouliaá y las otras mujeres anónimas que han denunciado -ya sea oficial o públicamente a Errejón-, Aída Nízar es otro rostro conocido que ha querido compartir su mala experiencia con él.

Aída Nízar TEN

“Recuerdo claramente ese encuentro con un político cuyo aspecto era desagradable a la vista y cuya insistencia en pedirme mi número de teléfono me incomodó profundamente, y cuando se despidió me tocó el culo y me rozó tan desagradablemente. Lo ignoré en vez de partirle la cara, porque os imagináis el titular si en ese acto político le escupo o le parto la cara: la que termina detenida soy yo”, ha indicado la exconcursante de “Gran Hermano” en sus redes sociales, explicando que en su día no denunció porque “lo ignoré equivocadamente”.