Elsa Anka: «Mi relación con Víctor no ha acabado con un portazo»

Elsa Anka (Barcelona, 1965) sorprendía hace unos días anunciando que su compromiso con Victor Prat-Heirmerl había sido cancelado. Después de cuatro años de relación, se deshacían así los planes de boda que la presentadora y el empresario habían comenzado a plantear en 2021. «Cosas que pasan», decía quiándole hierro al asunto. La presentadora de televisión y modelo, que se subió a una pasarela por primera vez a los 18 años y ha trabajado en países como Alemania, Italia y Estados Unidos, actualmente se encuentra sustituyendo a su hija en el programa «First Dates». Para ella, esta oportunidad supone todo un regalo que se le ha juntado con otro aún mayor: el reciente nacimiento de su primera nieta Elsa, hija de Lidia Torrent y Jaime Astrain.

Se ha dicho que más que una separación definitiva, lo suyo con Víctor ha sido una pausa, ¿es cierto?

No, no sé cómo se ha podido malinterpretar. Es cierto que las cosas, a esas alturas, a menos que sea algo muy terrible, no se acaban con un portazo afortunadamente. Yo creo que a esta edad [57 años], ya tenemos otra capacidad de gestionar momentos en la vida que no coinciden, o que te desvías. Somos dos personas maduras que hemos dejado ahí quizá las puertas abiertas. Es que nunca se sabe. Tiene que evolucionar el tema y el presente nos irá llevando, no sé hacia dónde.

Ha confesado que no está pasando por su mejor momento. ¿Cómo se encuentra?

Lo que me ha sucedido a mí es un proceso que lamentablemente conocemos muchas personas y obviamente es una montaña rusa de emociones porque tú tienes un proyecto y, de repente, se para. Yo creo que por respeto, por lo que se ha vivido y por uno mismo, se tiene que proceder a un duelo entre comillas, dejar fluir las emociones y que haya días mejores y peores. Cualquier periodo necesita un proceso de reposición, aunque sobre todo lo que me compensa, o en la balanza me pesa muchísimo, es realmente estar cerca de Lidia, de la pequeña Elsa, y de mis seres queridos.

¿Sigue hablando con Víctor?

Sí, creo que dos personas adultas tienen que ser capaces, sobre todo, de agradecer. Me considero afortunada porque cada persona que se ha cruzado en mi vida ha sido por una razón y gracias a eso he tenido un aprendizaje bestial y una gran evolución como persona. Estas experiencias también me han enseñado hasta dónde no quiero llegar, por lo que no quiero pasar o cuándo me tengo que parar, que también es importante.

¿Quién fue el que decidió parar en este caso: Víctor o usted?

Eso prefiero no decirlo, es un tema muy personal.

¿Cree en los finales felices?

Sí, porque cada uno puede entender el final a su manera. Seguro que hasta el que creas que es más traumático es un final feliz porque sucede por algo. Hay que ver siempre la parte positiva.

¿Está abierta al amor?

Estoy muy abierta a mí. Me apetece mucho estar conmigo. Estoy en un momento de crecimiento personal y estoy muy a gusto. Noto cambios y mucha introspección que tengo ganas de compartir con amigas, ahora mismo no necesito ninguna otra compañía que no sea la familia o amigos.

Conocemos su carácter abierto y cercano pero, ¿cómo es Elsa en sus relaciones sentimentales?

Hace muchísimo tiempo que lo que me gusta es aportar serenidad, paz y tranquilidad por mi parte. Me gusta estar abierta, escuchar y que me escuchen. En una pareja necesito encontrar una persona noble, leal y buena persona, que sepa que somos dos apoyándonos, que somos dos mitades que se complementan.

Su nieta es una de sus principales motivaciones. ¿Cómo ha sido el convertirse en abuela?

La llegada de la pequeña siempre multiplica el amor. Yo la esperaba con mucha ilusión y cada día estoy más flipada y más enamorada de ella.

¿Qué se permite hacer ahora que no hacía cuando era madre?

Por el momento solo tiene seis meses así que el mayor consentimiento que la doy es que a veces tardo mucho menos de lo que tardaría Lidia en cogerla en brazos si empieza a quejarse.

A nivel profesional sabemos que no para, ¿tiene planes para cuando termine «First Dates»?

Me encantaría que me llamasen otra vez para este formato porque ha sido una etapa muy feliz profesionalmente en todos los sentidos. Más allá de la televisión, tengo ganas de animarme a escribir un libro de «lifestyle» donde poder contar a mis seguidoras un poco mis rutinas sobre lo que como, cómo me cuido…

Su hija Lidia ha anunciado que deja «First Dates», ¿las podremos ver haciendo algo juntas?

Ojalá. Siempre que nos han propuesto algo juntas hemos trabajado muy bien. Entonces, si no llega lo tendremos que crear nosotras. Eso sí que lo hemos hablado.