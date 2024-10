Elton John: "Ya no tengo próstata, ni cadera derecha, ni rodillas. Pero sigo aquí y soy el hombre más feliz del mundo"

El cantante Elton John, de 77 años, se ha sincerado sobre los problemas de salud que ha sufrido en los últimos tiempos. En el reciente estreno de la película "Elton John: Never Too Late" ("Elton John: nunca es demasiado tarde") en el Festival de Cine de Nueva York, al que acudió junto a su inseparable esposo David Furnish y RJ Cutler, con quien codirigió el documental, el artista admitió sus problemas de salud sin perder el humor. "Para seros sincero, no queda mucho de mí. No tengo amígdalas, ni adenoides, ni apéndice. No tengo próstata. No tengo cadera derecha, ni rodilla izquierda, ni rodilla derecha. De hecho, lo único que me queda es la cadera izquierda. Pero sigo aquí. Y no puedo agradecéroslo lo suficiente: sois las personas que me habéis hecho ser quien soy. Quiero dar las gracias a David, Zachary y Elijah por hacerme el hombre más feliz del mundo".

"Hallé la felicidad y la dicha total y absoluta cuando conocí a David y cuando tuve a mis hijos, nuestros hijos. Y mi satisfacción no puede ser mayor. Nunca he sentido una felicidad tan grande como ahora", destacaba. "Como sabéis, he decidido dejar de hacer giras [su última actuación fue en Farewell Yellow Brick Road, Estocolmo, en julio de 2023] porque tengo 77 años. He hecho todo lo que había que hacer: tocar música. Ya he triunfado. He estado ahí y lo he conseguido. Aún tengo que hacerle sitio, porque seguiré teniendo música en mi vida. Pero lo más importante en mi vida son David, Zachary y Elijah, mi familia y mis amigos. He encontrado la utopía y estoy muy feliz", añadía.

Elton Johny David Furnish se inscribieron como pareja de hecho en diciembre de 2005 y nueve años después se casaron. En 2010 dieron la bienvenida a Zachary, que ahora tiene 13 años, y en 2013 de Elijah, de 11, ambos concebidos por gestación subrogada.

El día de su 75 cumpleaños la revista "Time" publicó la carta que el artista dedicó a sus hijos: "Zachary y Elijah, vosotros dos sois los mayores regalos que me ha dado la vida. Habéis llenado mi corazón de amor y mi vida de propósito y significado de maneras que jamás creí posibles. Os quiero muchísimo… seáis como seáis de mayores, sed vosotros mismos, sed plena y completamente vosotros mismos".

El pasado 3 de septiembre John anunciaba que tenía "visión limitada" en uno de sus ojos debido a una infección ocular. En agosto de 2023, se lesionó al caer en su villa de Niza provocándose una lesión en la cadera. En 2017, sufrió cáncer de próstata. Así lo contaba "Recé solo en mitad de la noche estando en el hospital. ‘Por favor, no me dejes morir. Por favor, déjame volver a ver a mis hijos y dame algo más de tiempo’, rogué". Desde entonces ha cambiado su prioridad de las cosas.