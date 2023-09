Así fue el enfado de María Teresa Campos con María Jiménez por Edmundo Arrocet

Esta semana España está de luto. El pasado martes 5 de septiembre fallecía María Teresa Campos en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid tras ingresar con pronóstico muy grave dos días atrás. Y tan solo 48 horas después, nos dejaba para siempre la irrepetible María Jiménez, una de las artistas más importantes y transgresoras de la historia patria. Nuestro país ha tenido que despedir a dos de las mujeres más queridas y respetadas en sus respectivos ámbitos, admiradas por su larga trayectoria profesional. La comunicadora y la cantante, además, eran amigas y compartieron multitud de momentos en televisión. María Jiménez fue entrevistada por María Teresa Campos en numerosas ocasiones y mantenían una relación muy cercana. Pero a lo largo de su amistad, vivieron algún que otro pique.

María Teresa Campos, en una ocasión, se enfadó con María Jiménez por un comentario que hizo la artista en "Sábado Deluxe" sobre Edmundo Arrocet, la pareja en ese momento de la madre de Terelu Campos. La cantante, sin pelos en la lengua, sentenció al cómico, tachándolo de "mujeriego", comentario que no sentó nada bien a la periodista. Días después, María Jiménez le confesó en un programa a Toñi Moreno, que María Teresa se enfadó mucho con ella por sus declaraciones: "Me llamó como una leona a las once de la mañana y yo tengo el sueño cambiado y me había dormido a las nueve". ""Mira Teresa, estoy dormida", le dije. Y ella seguía: "¡Edmundo está muy enfadado contigo!", y le dije: "¡Que me deje!", relató la sevillana sobre lo ocurrido.

Después, en una entrevista a "Lecturas", María Jiménez declaró que mantenía muy buena relación con Edmundo Arrocet a pesar de su comentario, algo que él también le recriminó en alguna que otra ocasión, pero que nunca negó. En 2019 el cómico y María Teresa Campos terminaron su relación sentimental y, desde aquel día, no volvieron a hablar. Así lo desveló Bigote en "Espejo Público" hace dos días, nada más conocer la muerte de la periodista.