Primeras palabras de Alejandro, hijo de María Jiménez, tras la muerte de la artista: "Lo importante es que no ha sufrido"

María Jiménez ha muerto a los 73 años de edad en Sevilla. Se ha ido una de las artistas más pioneras y revolucionarias de nuestro país arropada por los suyos. Alejandro, hijo de la cantante, emitía la triste noticia a través de un comunicado remitido a Europa Press. El terrible desenlace de la cantante pillaba desprevenidos a todos, incluidos sus familiares.

"Estoy un poco en estado de shock", declaraba públicamente Alejandro Sancho, hijo de la artista, en "Espejo Público". "Lo importante es que María no ha sufrido. Vino al hospital hace unos días a revisión y ha aguantado hasta este momento", ha desvelado. Después de un breve ingreso de dos días en un hospital de Sevilla, la cantante fallecía en en la madrugada del día de hoy.

"Llevaba todo el verano con nosotros, un verano agradable, con sus nietos, pasándolo bien, saliendo a comer y ha aguantado justo hasta que ha llegado a revisión y en los últimos días ha empeorado. Ha sido un poco de shock, Yo no me esperaba que fuera a ser así", ha relatado Alejandro, intentado asimilar la situación. "Ella llevaba un par de años con lidiando con una enfermedad complicada y poco a poco se le ha ido extendiendo y al final la vejez la ha pillado de sorpresa", ha revelado el hijo de María Jiménez. Según Sancho, la artista no paraba de repetir que "la vejez me ha pillado de sopetón". "No sabíamos qué iba a pasar ni cuánto tiempo, si uno, dos, tres años… Lleva dos años que con los dolores que tenía ha aguantado como una leona y no hay podido más su cuerpo", ha explicado Alejandro.

María Jiménez y su hijo, Alejandro Gtres

María Jiménez ha disfrutado de un bonito verano con los suyos en la playa, junto a sus nietos, su gran pasión, y su hijo se queda con eso. "Ella estaba con ganas de estar con sus nietos. Hace cuatro días se empezó a encontrar más débil y muy cabezona no quería ir al médico. Y dos días después, por dentro no podía aguantar más", ha relatado Alejandro. Además, el hijo de la artista ha querido agradecer todas las muestras de cariño recibidas: "Quiero dar las gracias a todos los amigos que están llamando y escribiendo, a todos los que querían a María y a su música y que esta noche briden con una copa, con su música y la entiendan y la sientan".

Alejandro Sancho llevará a cabo la última voluntad de su madre y su cuerpo será trasladado desde la capilla ardiente del Ayuntamiento de Sevilla hasta su panteón en un carruaje de caballos. "Lo del paseo por calesa se lo propuse yo hace tiempo y le pareció una idea bonita. Lo vamos a hacer así. Creo que se lo merece y sobre todo porque ella se merece ir en un coche de caballos y entrar en su panteón con su hija tranquilamente. Es bonito la verdad. Vamos a organizar a sus amigos flamencos para que vayan y le toquen un poco la guitarra. Creo que le va a gustar", ha desvelado el hijo de María Jiménez.