El discurso de Terelu Campos en la misa de María Teresa que hizo llorar a todos

Tras el aluvión de rostros conocidos que ayer se produjo durante todo el día al tanatorio en el que se encontraban los restos mortales de María Teresa Campos, el padre Ángel ofició una misa en su honor que emocionó a todos los asistentes. Sin embargo, fue el discurso final de Terelu Campos lo que más sentimientos removió, a juzgar por las palabras de algunos presentes.

El sepelio se llevó a cabo en la más estricta intimidad, sin periodistas ni cámaras, y aunque no se ha podido recoger la totalidad de ese emotivo discurso, los que tuvieron la oportunidad de escucharlo han compartido algunas de las partes más emocionantes. “Al final de sus palabras, dijo que Teresa seguramente esté entrando ahora en otro plató en el que alcanzará la gloria. Que eso será lo que esté haciendo allá donde esté”, cuenta Kike Calleja. Fue entonces cuando gran parte del público no pudo contener la emoción y se echó a llorar, imaginando a María Teresa Campos en el otro lado haciendo lo que más le gustaba: comunicar. “Era imposible no echarse a llorar”, recalca el reportero en “El programa del verano”.

Terelu Campos destrozada tras la muerte de María Teresa Campos GTRES

Unas palabras que ha suscrito la nieta de María Teresa Campos, Alejandra Rubio, que alaba la entereza de su madre a la hora de pronunciar su discurso: “El discurso que ha dado mi madre ha sido precioso y se lo agradezco mucho. Ha sido muy bonito”.

Descanso eterno en Málaga

Tras el sepelio, está previsto que los restos mortales de María Teresa Campos sean hoy incinerados “porque es lo que ella quería”. Después, cuando sus hijas se sientan preparadas, los trasladarán hasta Málaga para que la periodista pueda descansar en paz junto a su madre, Concepción, y su hermana pequeña, Leli, que falleció prematuramente.

María Teresa Campos vivió en la ciudad de la Costa del Sol desde que tenía un año, y siempre la ha sentido como su tierra natal. Le gustaba disfrutar allí de las fiestas de Semana Santa y de sus vacaciones de verano, aunque este último año no pudo ser por sus problemas de salud. Ahora, la presentadora podrá descansar eternamente en su querida Málaga.