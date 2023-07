La emotiva carta de Augusto Alguero

El 27 de junio, después de una dura lucha contra el alzhéimer, llegó a los medios la triste noticia de la perdida de la actriz Carmen Sevilla. La madre de la artista también padeció esta enfermedad silenciosa. Por ello, y por el gran pesar que ha generado a su hijo, la despedida tuvo lugar en la más estricta intimidad y solo acudieron familiares cercanos a la artista. Esta decisión generó gran polémica y molestó a algunos allegados que no pudieron despedirse de Carmen Sevilla, la "novia de España".

Augusto Algueró, hijo de la actriz, quería recordar a su madre en la mayor intimidad posible. Por ello, no le convencía la idea de que asistieran personas fuera de la familia al funeral. "He escuchado a alguien que ha venido (al tanatorio) y ha visto que no había nadie, pues lógicamente no había nadie, porque no era el momento ni correspondía que hubiese nadie", recalcó para la prensa.

El modista Rappel, que fue gran amigo de la actriz, se propuso rendirle homenaje a Carmen Sevilla con una ceremonia abierta más allá de la familia. "Es una pena que Augusto no haya dejado a todos los que queremos a su madre que nos despidamos de ella como se merece", lamenta ante LA RAZÓN.

La ceremonia tuvo lugar ayer y fue organizada por el mismo Rappel, quien ya anunció que ya que no había podido despedirse de ella en persona "le voy a ofrecer una misa a la que podrán asistir todos los que la echamos de menos. Era una mujer extraordinaria, una gran amiga y una persona maravillosa”.

Último adiós a Carmen Sevilla Francisco Guerra EUROPAPRESS

La iglesia de San Antón de la calle Hortaleza en Madrid ha sido el lugar escogido para rendirle homenaje y el padre Ángel ha oficiado toda la ceremonia. La ceremonia que organizó Rappel dos semanas después del fallecimiento de Carmen Sevilla solo faltaba una cosa: su hijo.

Augusto Algueró, el cual estaba invitado en un primer momento, no pudo asistir a la ceremonia, pero se encargó de entregar una carta detallada en la que exponía el por qué de no ir al homenaje. "Queridos amigos Rappel y padre Ángel: quiero daros las gracias por esta misa. Transmitid todo mi agradecimiento a los que la quisieron. Me habría gustado ir al funeral, pero no me encuentro con fuerzas y espero comprendáis. Para mí era, ante todo, mi madre" informó Algueró. Tras años de lucha contra una enfermedad letal, el hijo de Carmen Sevilla sigue devastado por la muerte de su madre.