El enfurecido descargo de la hija de José Luis Gil: "Es muy desagradable que te den el pésame a todas horas"

Irene Gil, hija del actor José Luis Gil, ha vuelto a hacer frente a los rumores sobre la salud de su padre. Conocido por sus papeles en series como 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina', desde que hace algo más de dos años sufriese un ictus, Gil ha vivido apartado del mundo de la actuación, mientras se recupera de las secuelas. No obstante, los rumores no han cesado y han sido varias las 'fake news' que han llegado incluso a publicar que el actor había fallecido.

Después de que las especulaciones no cesen, la hija del intérprete ha dicho basta y ha publicado este domingo una nueva fotografía del actor en la que aparece en un parque junto a su nieta.

Sus palabras

"Os pido que, por favor, no difundáis bulos, es muy desagradable que te estén dando el pésame a todas horas porque personas sin escrúpulos, que imagino que buscan seguidores o notoriedad, lanzan noticias falsas sin importarles el dolor que causan a sus amigos y familiares", ha escrito. Posteriormente, ha aclarado cual es el estado de salud de su progenitor: "Está tranquilo, en casa, súper bien atendido por mi madre, que además, tiene refuerzos. Sus hijos, sus sobrinas, sus nietos, amigos fieles que son un tesoro… vamos a verle e intentamos que esté lo más feliz posible. Irene Gil ha concluido agradeciendo el apoyo recibido y reafirmando que "siempre que ha sucedido algo importante lo hemos compartido, así que relax que todo sigue igual".

Este post ya aglutina cerca de 1000 comentarios, muchos de ellos de compañeros del actor como Fernando Tejero y Cristina Castaño.

Un duro proceso para su familia

Aunque el entorno de José Luis Gil durante un tiempo trató de mantenerse al martenerse al margen, en octubre de 2023, fue también Irene la que expresó su desánimo: "Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así. Han pasado años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma. Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa", escribió también en sus redes sociales.