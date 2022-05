Así evoluciona José Luis Gil tras sufrir un ictus en noviembre

El pasado mes de noviembre, la opinión pública quedó consternada tras conocerse que José Luis Gil, uno de los actores más queridos y respetados en España, había sufrido un infarto cerebral que le llevó a permanecer 22 días ingresado en el hospital. Desde entonces, se recupera en casa y alejado del foco mediático, aunque de vez en cuando llegan noticias sobre su estado de salud.

La última en aclarar cómo se encuentra su compañero y amigo ha sido Eva Isanta, que trabaja junto a él en la serie ‘La que se avecina’. La actriz se dejó ver en los Premios Berlanga al Humor, que se celebraron el pasado lunes 23 de mayo, y allí se sinceró ante los periodistas sobre la última hora del estado de salud de José Luis Gil. “Es un luchador, tiene muchos recursos, él no se rinde y, nada, estamos esperándole todos con los brazos abiertos. Los compañeros y el público”, señaló la actriz.

Sin embargo, Eva Isanta prefirió no ahondar más en el delicado asunto para proteger la privacidad de José Luis Gil, su familia y demás seres queridos en este delicado momento que atraviesan: “Estamos comunicados, lo que pasa que hay que respetar los momentos privados. Él tiene su proceso y hay que estar ahí sabiendo que estás. Le mandamos fuerzas todos los días”, concluyó la artista.

Eva Isanta en los Premios Berlanga al Humor FOTO: Jesus Briones GTRES

Recientemente, fue otra de sus compañeras la que no pudo contener la emoción al pronunciarse sobre el delicado bache que atraviesa José Luis Gil. Se trata de Cristina Medina, que interpreta a la icónica Nines en ‘La que se avecina’. “No puedo ni siquiera hablar”, lamentó la actriz al borde de las lágrimas. Ella acaba de pasar por un cáncer de mama y se muestra más sensible de lo habitual en lo relativo a los asuntos de salud: “Está mejorando, pero es un golpe muy duro, y cuando estás tan susceptible... pasa lo que pasa. Le he ido mandando algún Whatsapp, desde el otro lado que también me ha tocado vivir sé que es muy pesado, soy muy prudente. Voy preguntando por su salud, voy mandando ánimos, besos... Que se recupere, por Dios”.

De momento, se desconoce en qué punto se encuentra la relación de José Luis Gil o si padece alguna secuela tras sufrir el ictus. “Va lento”, apuntó Fernando Tejero, otro de sus compañeros e íntimo amigo desde que se conocieron en el rodaje de ‘Aquí no hay quien viva’.