Cristina Castaño comparte el estado de José Luis Gil: “Se recupera poco a poco”

Poco a poco vuelve la esperanza al Mirador de Montepinar. A la actualización del estado del actor protagonista, José Luis Gil, que ha ofrecido su agencia de representación, Vihana Producciones, ahora hay que sumar las declaraciones de la actriz Cristina Castaño sobre la actualización del estado de salud de su compañero, ingresado en un hospital madrileño por un “ictus isquémico agudo”.

Hoy mismo, como informa Marina Esnal, “‘LA RAZÓN’ ha podido hablar con la agencia de representación del actor, Vihana Producciones, desde donde han querido arrojar un halo de luz respecto a la salud de su representado: “Sigue el proceso de rehabilitación en casa. Lo último que han dicho los médicos es que está dentro del proceso normal. Él está poniendo todo de su parte y todo de su esfuerzo, porque está acostumbrado a trabajar duro. Tiene la memoria muy ejercitada y en muchas de las cosas va mucho mejor que otras personas que podrían estar en su situación”.

Ha sido en declaraciones a medios como Europa Press, que Castaño ha querido destacar que Gil, “se está recuperando”, aunque resalta que el proceso “está yendo poco a poco”. Además, la actriz ha compartido que junto a él, “está toda la familia acompañándole, dándole toda la fuerza, la tribu de los Gil”.

En nombre de todos aquellos que aprecian al actor y su propia familia, Cristina Castaño ha señalado que “Deseamos que se mejore pronto y poder disfrutarle”, y aunque ha confesado que no conoce su estado actual, sí que sabe que no ha empeorado: “Yo no tengo esa información de que haya empeorado o no, lo que sí sé es que está trabajando mucho con la familia, apoyándole mucho para que se recupere. Están muy unidos, y eso es lo que yo sé”.

La actriz ha reseñado lo necesario que es para José Luis Gil contar en estos momentos con una familia “muy unida, que le quiere muchísimo, y que es fuerte”. Ella misma ha querido destacar su pasión por el actor: “Yo amo a José Luis, es uno de los mejores compañeros que he tenido en mi carrera. Es un gran amigo, un gran actor y un grandísimo compañero”.