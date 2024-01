Fernando Tejero, desolado, envía un duro mensaje para recordar a su gran compañera

Fernando Tejero está viviendo unos días muy dolorosos para él, así lo ha mostrado en sus redes sociales. La madrugada de este martes ha compartido con sus seguidores la trágica noticia de la pérdida de su amada Pepa, su compañera por más de 13 años con la que tenía un profundo vínculo emocional. Pepa era una perrita Westy con la que pasaba gran parte de su tiempo y consideraba tan inteligente que hasta podría haberle acompañado a sus rodajes.

“El dolor me atraviesa y junto a tu ausencia no me dejan dormir y lloro. Te marchaste ayer mi amor mi Pepa y te extraño, como te amo… infinito. De los seres que más he querido y querré en mi vida. Me queda un camino difícil echándote de menos… muchísimo. Me dejas repleto de amor y creo que he sido el compañero que te merecías: el mejor, lo he intentado y creo que lo he conseguido. Sin duda has hecho que los trece años que hemos pasado juntos hayan sido mejores que si no hubieses estado”, comenzaba el actor hablando de la gran importancia que había tenido en su vida su Pepa, quien fue una compañera, una amiga a la que podía llevar hasta a los rodajes.

“Nunca se irán de mi ni tu amor ni tus lametones ni las noches durmiendo a tu lado ni tus miradas… todo esto se queda conmigo para siempre. Gracias por todo mi amor bonita, mi Pepa. Lía, Lúa y yo esperamos volver a juntarnos contigo si es que hay un después, mientras tanto seguimos aquí viviendo tu recuerdo cada segundo. Se que tengo que quedarme con lo hermoso que vivimos pero ahora la angustia me ahoga. Vuela alto mi niña… te amo”, prosiguió detallando en su emotivo mensaje en el que no dudó en agradecer a todas las personas que le han apoyado en estos difíciles momentos: “Gracias a mis amigos por estar, os amo… vosotros sabéis quienes sois. Y a esta familia de Instagram gracias por vuestros comentarios… me ayudan y me llega vuestro abrazo”, ha concluido el actor muy dolido tras este duro adiós.

La sensibilidad del actor ha sido desde siempre muy conocida. En un anterior reportaje para un programa de animales reconocía que no entendía cómo alguien era capaz de abandonar a sus mascotas.

Actualmente, Tejero tiene dos perros más, Lía y Lúa, dos pomeranias por las que el actor siente un profundo cariño. De hecho, en algunas ocasiones Fernando ha reconocido que ha tenido que renunciar a papeles por no poder compaginar su trabajo con el cuidado y la manutención de las que son compañeras de vida para él. No es el único punto sensible que ha mostrado el actor que no suele tener reparo a la hora de hablar de sus sentimientos. Anteriormente compartió con sus seguidores la depresión que sufrió hace algún tiempo para tratar de visibilizar el problema y poder ayudar a más personas.