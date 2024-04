Enrique del Pozo arremete contra Terelu y Carmen: “Las Campos no lloran, facturan”

Defiende a José María Almoguera en contra de su madre y su tía, Carmen Borrego y Terelu Campos. Enrique del Pozo justifica la polémica entrevista concedido por el primero y su todavía esposa, Paola, en la que no deja nada bien a su progenitora. Es muy claro al respecto. En conversación con “La Razón” es firme y contundente.

“Creo que en ningún momento, el hijo de Carmen no ha dicho de ella que sea una mala madre, ni que le haya tratado mal o despreocupándose de él. Pero se está montando una especie de linchamiento fuera de lugar por parte de los palmeros de las hermanas Campos, dos mujeres que no lloran, facturan. Están explotando el enfrentamiento con este chico para engordar sus cuentas corrientes. Hace dos días, Terelu cobró treinta mil euros por la entrevista que dio en el programa “De viernes”, hablando de su sobrino. Lo gracioso es que acusa a este de conceder exclusivas, ¿y ella que? No siente en absoluto vergüenza por hacer caja metiéndose contra José María.”

Enrique del Pozo en el estreno de la película "Palacio Estilistas". Instagram

Me parece que treinta mil euros es una cantidad excesiva.

Le aseguro que eso es lo que ganó esta señora. Y mi fuente es de toda solvencia, y segurísima. Terelu se está preparando la vuelta a Telecinco, cadena de la que salió por la puerta de atrás.

Carmen está muy dolida con su hijo…

Estoy convencido de que se arrepentirá de consentir ese linchamiento a su hijo por parte de todos los “lameculos” de las Campos. El respeto a José María debería estar por encima de todo lo demás. Porque lo que dicho este no es comparable con los casos de los hijos de Bárbara Rey o Jaime Ostos. Es muy duro trabajar juntos en el mismo programa y humillarle.

Terelu fue muy contundente con su sobrino.

Me causa risa que dijera que su madre le había colocado en Telecinco, cuando Terelu ha metido a su propia hija, Alejandra Rubio, en varios programas. Es vergonzoso.

¿Qué concepto tiene usted de Almoguera?

Es una buena persona. Y ya veremos cuanto factura su mamá en las próximas semanas por atacarle. De momento, me han desvelado que cobraba cuarenta mil euros semanales en la isla de “Supervivientes”, y no hacía muchas de las pruebas a las que si se sometían los otros concursantes. Vaya chollo, ¿no?

¿La esposa de José María nunca se llevó bien con las Campos?

Hombre, la ponían verde a sus espaldas. Comprenderá que la chica no debe estar muy contenta…