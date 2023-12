Enrique del Pozo habla por primera vez sobre su ruptura: "Los elementos externos hicieron demasiado daño a la pareja"

Su ruptura sentimental con Rubén Sánchez no ha supuesto el distanciamiento definitivo entre Enrique del Pozo y el culturista. El actor y colaborador televisivo confiesa que "nuestra separación se produjo por la campaña de bullying que hubo contra Rubén y contra mí, fueron a por los dos desde una productora determinada, desde su presentador a sus directores, o las hienas que querían destruirnos. ¿Y quién aguanta tanta humillación y tensión? Insultos, difamaciones continuas, ataques desmesurados… No era fácil mantener una relación tranquila y serena. Y me causa asco y desprecio que nadie nos defendiera".

- Hasta sufrieron graves amenazas…

- A Rubén le amenazó un colaborador muy conocido con que iba a partirle la cara. Fue horroroso y vergonzoso. A mí también me amenazaron desde cierto programa si no acudía al plató para defendernos. Me dijeron que si no aparecía estaba muerto en televisión. Afortunadamente, han desaparecido de Mediaset esos nazis y yo he regresado a Telecinco. La vida pone a cada uno en su sitio.

- Pero, lo lógico es que, en lugar de distanciarse de su novio, se apoyaran el uno en el otro.

- Las circunstancias externas pudieron más que el amor que sentíamos el uno por el otro. Afectaron demasiado a la armonía de la pareja. Fue una campaña de humillación total. No he conocido otra igual en todos los años que llevo en televisión.

Enrique del Pozo y Rubén Sánchez Instagram

- ¿Y ahora qué las cosas se han calmado no hay posibilidades de reconciliación?

- No. Los elementos externos hicieron demasiado daño a la pareja. He tenido que ir a un psicólogo durante meses. Rubén está muy jodido… Y más que a una pareja, le han destrozado a él. A un pobre chaval que no se metía con nadie.

- Ha vuelto al programa "Fiesta".

- Y estoy feliz, porque me siento respetado y querido.

- ¿Está abierto a encontrar un nuevo amor?

- Ahora no, en estos momentos mi prioridad es amarme a mí mismo.