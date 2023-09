Enrique Ponce y Ana Soria, de escapa romántica en Marbella

Enrique Ponce y Ana Soriahan disfrutado de otro verano alejados del foco mediático. Aunque hace unas semanas muchas informaciones apuntaban que entre ellos existía una gran crisis sentimental y que habrían puesto punto y final a su relación, lo cierto es que el torero desmintió cualquier tipo de rumor y ambos continúan iguales de enamorados como el primer día. A pesar de su discreción, el torero y la almeriense han sido pillados en Marbella de escapada romántica. Así lo ha publicado el diario "ABC", junto a una fotografía de ambos con una fan en un bar. En ella, aparecen felices y, como algunos allegados del diestro explican, mucho más rejuvenecido desde que comenzó a salir con la joven.

Después del huracán mediático que supuso el inicio de su romance, la pareja, a lo largo de los años, ha conseguido disfrutar de la tranquilidad y casi del anonimato en Almería, la ciudad natal de Ana Soria y lugar en el que tienen fijada su residencia. Después del boom que vivieron durante semanas tras su sonada primera entrevista en "El Hormiguero" el pasado mes de mayo, tanto el torero como la joven han continuado viviendo su vida alejados de los medios de comunicación, siempre con la discreción que les ha caracterizado desde que comenzaron su noviazgo.

Por el contrario, Paloma Cuevas y Luis Miguel acaparan todos los titulares de la prensa del corazón. Su romance está en boca de todos aunque son muy pocas las imágenes que trascienden de la pareja, por no decir ninguna. Se han convertido en una de las parejas más consolidadas del panorama nacional e internacional y los rumores sobre una posible boda entre ambos (si no es que se ha producido ya) suenan cada día con más fuerza.

Enrique Ponce y Ana Soria viven ajenos a cualquier información sobre Cuevas y Luis Miguel y se han centrado en seguir viviendo su historia de amor en la más estricta intimidad. La almeriense suscita cada vez más interés y en su perfil de "Instagram" cuenta con más de 136.000 seguidores. Pero lo cierto es que, a pesar de todos los followers, la joven no comparte prácticamente contenido y no se la podría considerar como una influencer al uso. La almeriense sabe los riesgos de la sobreexposición y durante años ha luchado por no ser el centro de atención y protagonista de los titulares de la prensa del corazón.