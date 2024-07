Enrique Ponce: «He estado muy tranquilo en casa, pero ya he calentado para volver a torear»

Este será el último verano taurino de Enrique Ponce. Es oficial, se cortará la coleta definitivamente con un innegociable adiós para disfrutar de la vida con su pareja Ana Soria y sus hijas Bianca y Paloma. El torero va recorrer España en una última campaña veraniega con paradas en plazas de primera como la que hará el 9 de agosto en Marbella, donde celebrará la tradicional Corrida de Candiles y toreará con Talavante, Morante de la Puebla y Juan Ortega. Ponce acudió a «La ciudad del canto sin dueño» por el homenaje que le hicieron en el Hotel Obal, donde su principal admiradora era «la niña de sus ojos», la pequeña Bianca, de 13 años, que no dejaba de hacerle fotos y sonreírle entre el público. Ponce asegura a LA RAZÓN que «he estado muy tranquilo en casa estos cuatro años y no pensaba volver a torear. Creo que ya tengo mi historia escrita… Pero los amigos me pidieron esa última vez y cedí. No he echado para nada de menos vestirme de luces. Ni he tocado un astado en todo ese tiempo... Bueno, alguna becerra que otra, sí. Pero ahora ya he calentado y estoy encantado de coger de nuevo el capote».

Un álbum de baladas

Mientras realizamos la entrevista está a nuestro lado el hijo del príncipe Alfonso, Hubertus de Hohenlohe, que ahora ha sacado un disco , «Noche peligrosa» y le preguntamos a Enrique Ponce cómo van sus pinitos en la música. El debut del torero tuvo lugar en 2017, cuando grabó una canción con el grupo Materia Prima titulada «Háblame bajito», y luego preparó un álbum de baladas, una de ellas interpretada junto a Julio Iglesias, su padrino musical, que no vio la luz. «La verdad es que debería haber sacado el disco porque estaba hecho. No lo eché para adelante aunque tendría que haberlo hecho y ser valiente como Hubertus». Enrique está encantando con el cartel tan naif que ha diseñado el heredero del príncipe Alfonso de Hohenlohe para su próxima corrida en Marbella: «Es un artista y el cartel más original que he visto. Y como él dice, todos debemos perpetuar al niño que llevamos dentro».

La campaña de Ponce suma fechas y contratos Mateo

Poncees consciente de su fama de concienzudo y de hombre responsable. Le hablamos, ahora que está junto al Litri, y se ríen. Hacemos referencia a la época en que eran jóvenes y todos los diestros salían de noche y Enrique se quedaba siempre «en capilla»: «Es verdad. Pero el toro te pide mucho esfuerzo y responsabilidad. Siempre le doy esos mismos consejos a los que empiezan. Hay que estar muy preparado. Cuando uno está metido en el mundo del toro tiene poco tiempo para dedicarse a otra cosa. No hay elección».

Y sobre el tiempo que ha estado sin torear, el ex de Paloma Cuevas lo tiene claro al destacar que lo único que ha hecho ha sido «vivir. Ya me tocaba...».