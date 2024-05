La boda "fantasma" de Enrique Ponce: sus planes

Cuando creían manejarlo todo, la vida volvió a sorprender a Enrique Ponce y Ana Soria. Esta vez no fue en la forma romántica en la que iniciaron su relación aquel verano de 2019, sino algo más trivial: el hurto de sus planes de boda. Todos los indicios hacen pensar que una revista adelantó los acontecimientos y desveló la noticia que sus protagonistas pretendían mantener ocultos: su casamiento antes de verano de 2025, en una ceremonia civil, en Almería.

Aunque Ana se ha apresurado a desmentir la noticia, fuentes cercanas al torero nos aseguran que tales planes son reales e incluso podría tener en mente solicitar la anulación de su matrimonio con Paloma Cuevas para celebrar una nueva ceremonia por la Iglesia. A pesar de que en su día Paloma y su ex marido dejaron entrever que no la pedirían, a Ana le ilusionaría vestirse de blanco en un acto religioso con todas las de la ley. Tanto ella como su familia son muy creyentes y no se conformarían con una boda en el juzgado.

La cuestión es saber si Paloma Cuevas estaría dispuesta a acceder a esta posible petición. Es también una mujer profundamente religiosa y convencida de que «lo que ha unido Dios no puede separarlo el hombre». Como ya publicamos el pasado martes, el enlace por lo civil tendría lugar en mayo o junio de 2025. Enrique acabará su gira de despedida definitiva de los ruedos en octubre de este año y será entonces cuando, previsiblemente, comiencen los preparativos de un evento que promete ser un gran acontecimiento social.

La fuente anterior nos revela que Ponce es más partidario de una celebración discreta y sencilla, mientras que su actual pareja apuesta por un festejo por todo lo alto. Para ella tiene que ser un día para compartirlo con todos sus familiares y amigos.

Otro rumor levanta la sospecha de que la situación financiera de Enrique no es tan boyante como se cree y por eso regresó a los ruedos. A su novia no le habría gustado, aunque aparente lo contrario, esa vuelta a los cosos. Pero respeta la decisión del hombre al que ama y le acompaña a las corridas, tal y como sucedió hace unos días en la localidad francesa de Nimes.

Cuando en verano de 2019 salió a la luz la relación de la estudiante veinteañera y el torero cincuentón, pocos apostaron por ella. Algunos medios se refirieron a un idilio estival sin largo recorrido, pero el paso del tiempo demuestra su equivocación. La pareja vive momentos felices y volcados en un proyecto inmboliario que emprendieron en Almería en diciembre de 2021. Se trata de una sociedad limitada, dedicada, entre otras operaciones, a la «construcción, venta y arrendamiento de edificios, locales y viviendas».