Ana Soria, muy orgullosa, sale de su escondite y presume de Enrique Ponce en Instagram tras su despedida de Alicante

Enrique Ponce continúa con su gira de despedida y ayer tocó decir adiós a su afición de Alicante. Después de dos faenas en las que cortó una oreja a cada toro, el torero salió en hombros de la plaza, por la puerta grande. Ana Soria no se ha separado en ningún momento del diestro y está acompañando a su pareja en uno de los momentos más emocionantes de su vida. Después de más de 30 años en los ruedos, Enrique Ponce se retira definitivamente el próximo 9 de octubre en Valencia, lugar en el que se cortará la coleta.

Ana Soria no puede estar más orgullosa de su pareja y ayer acompañó Ponce en su despedida en Alicante. La almeriense y Bianca, la hija del torero, arroparon al diestro en una de las faenas más emotivas de su trayectoria. Muy orgullosa, y demostrando que es su mayor fan, la joven no dudó en inmortalizar el momento en el que salió en hombros por la plaza y lo compartió en su perfil de Instagram, donde acumula más de 133.000 seguidores.

Ana Soria presume de Enrique Ponce en Instagram Instagram

A pesar de la discreción con la que han decidido mantener su relación sentimental, Ana Soria ha decidido salir de su escondite particular para presumir de Enrique Ponce en esta red social. Es innegable que la pareja está más enamorada que nunca y que ambos están viviendo con mucha intensidad esta última gira de despedida de los ruedos del torero. Siempre en un segundo plano, la joven almeriense está acompañando al diestro en su adiós definitivo. "A ella no le gustaba la idea, pero también entiende quién soy en el toreo y mi decisión", declaró Ponce en su última entrevista al diario "El Mundo" sobre su última gira.

Rumores de boda

Desde que salió a la luz el romance de Enrique Pone y Ana Soria en verano de 2020, la pareja ha tenido que hacer a numerosas informaciones sobre su relación sentimental. Alejados del foco mediático, el torero y la estudiante de Derecho han preferido vivir su historia en la más estricta intimidad. En las últimas semanas, Enrique Ponce y Ana Soria han acaparado todos los titulares de la crónica social de nuestro país por los rumores de boda después de que la revista "Diez Minutos" confirmase entre sus páginas la noticia. Aunque la estudiante de Derecho desmintió que fueran a pasar por el altar en 2025, asegurando que "están muy equivocados" a varios periodistas tras el bombazo, Ana Soria habló ante las cámaras tras la faena de Ponce en Nimes. "Yo de mi vida ya tanto no puedo contaros, espero que lo entendáis, pero, bueno. Os diré que estamos muy felices y muy contentos, pero no voy a daros detalles de nuestra vida privada, ya tanto no. No me gusta nada hablar, pero entiendo vuestro trabajo y hoy la ocasión lo merecía", declaró ante los reporteros sobre el asunto, ni confirmando ni desmintiendo la información. ¿Será su boda uno de los planes que tiene la pareja para 2025 cuando el torero se despida de los ruedos para siempre?