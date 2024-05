Ana Soria, más habladora que nunca sobre su relación con Enrique Ponce: "Estamos muy felices y contentos"

Parece que suenan campanas de boda en el horizonte de Enrique Ponce y Ana Soria. Tras años de relación, la pareja podría estar dispuesta el "sí, quiero" a partir del año que viene, mediante una ceremonia civil y más discreta que pomposa. Así lo aseguró la semana entre sus páginas la revista "Diez Minutos", una información sobre la que la joven almeriense declaró a varios periodistas que "están muy equivocados", en una especie de desmentido de las hipotéticas nupcias.

Algo más habladora se mostró el pasado 17 de mayo, cuando Enrique Ponce regresó a los ruedos en Nimes tras su retirada. En unas declaraciones que hasta ahora no habían visto la luz, Soria muestra su mejor faceta ante la prensa y rompe el silencio que hasta ahora, salvo contadas ocasiones, le ha caracterizado.

"Ha sido una tarde muy bonita, estamos muy contentos y la verdad es que ha sido muy bonito que me brindase un toro. Mucha emoción, porque es algo muy especial, un momento muy especial y me ha hecho mucha ilusión. Y me ha sorprendido para bien la cantidad de gente que le quiere y cuánto le quieren", comentó la estudiante de Derecho sobre la jornada taurina protagonizada por Ponce.

Se pronunció incluso sobre los rumores de crisis entre ellos, que se detonaron a raíz de que Soria eliminara de sus redes sociales unas cuantas fotografías del diestro. "Reorganicé mis fotos, quité muchísimas, pero siempre se fijan en lo que da la noticia. Yo he reorganizado mi cuenta mil veces, me dan manías, cambio fotos, las vuelvo a poner... Y sigo teniendo fotos con él, hay un apartado con él, en fin, que es por hablar".

Tampoco perdió la oportunidad de aclarar cómo de buena es la relación de sus padres con Enrique Ponce, teniendo en cuenta que antaño las habladurías apuntaban a que no veían con buenos ojos que su hija se emparejara con un hombre que le saca casi treinta años.

"Son un equipo, mis padres lo quieren mucho a Enrique y Enrique a mis padres, claro que sí", sentenció. De hecho, Ponce también contó con el apoyo de sus suegros en su regreso a los ruedos, y ellos también se desplazaron hasta Nimes para ser testigos de su faena.

Los reporteros intentaron seguir tirando del hilo a un animada Soria y le preguntaron si, efectivamente, habrá boda en 2025, una cuestión ante la que la almeriense se plantó: "Yo de mi vida ya tanto no puedo contaros, espero que lo entendáis, pero, bueno. Os diré que estamos muy felices y muy contentos, pero no voy a daros detalles de nuestra vida privada, ya tanto no. No me gusta nada hablar, pero entiendo vuestro trabajo y hoy la ocasión lo merecía".

Unas palabras con las que no confirma su enlace, pero tampoco lo desmiente. ¿Quien calla otorga?