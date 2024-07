Enrique Ponce habla por primera vez sobre Luis Miguel desde que sale con Paloma Cuevas

Ya han pasado cuatro años desde que Enrique Ponce y Paloma Cuevas anunciasen el final de sus 24 años de matrimonio, aunque se habla de que su ruptura venía de lejos. De hecho, el torero ya estaba en brazos de Ana Soria por aquel entonces, lo que supuso un revuelo mayúsculo. El tiempo ha ido ofreciendo calma a ambas partes, especialmente también por la llegada del cantante Luis Miguel a la vida de la empresaria. El mexicano era buen amigo del matrimonio, para después convertirse en el paño de lágrimas de ella, hasta que surgió la chispa del amor. Aunque trataron de esquivar la atención mediática y negar la mayor, ahora ya no esconden su relación. Tampoco el diestro, que por fin se ha pronunciado sobre el romance de su exmujer con el que fuese uno de sus íntimos.

Enrique Ponce, Ana Soria, Paloma Cuevas y Luis Miguel Gtres

Enrique Ponce ha preferido mantenerse al margen de la polémica, a sabiendas que sus palabras podrían malinterpretarse e iniciar una guerra con su exmujer. Esto no entra en sus planes, pues tienen una buena sintonía por el bien de sus hijas. No obstante, este jueves en su entrevista con Carlos Herrera en ‘Herrera en Cope’ no le ha quedado más remedio que romper su silencio al respecto, pues el periodista ha estado ingenioso al lanzarle “una maldad”. Al menos así se lo tomó el torero, aunque sin llegar a enfadarse por sacar al novio de su ex en la conversación, aparentemente sin venir demasiado a cuento. El locutor se hacía eco de una propuesta de uno de sus oyentes, que animaba al diestro a invitar al cantante a una de sus corridas agendadas en México para verle enfrentarse al toro. Enrique Ponce no pudo más que reírse de la ocurrencia del espectador y la bien aprovechada oportunidad por parte de Carlos Herrera: “¿Eso es una maldad o qué? Yo estoy por encima de todo eso, Carlos”, le respondía simpático, pero sin querer entrar en terreno farragoso.

Además de hablar sobre su vuelta a los ruedos para despedirse de nuevo, pues no tiene intención de pisar demasiado el albero, Enrique Ponce ha querido reservarle un hueco de su entrevista a Ana Soria. Sobre su pareja ha asegurado que se encuentra en una de las mejores etapas, aunque los rumores de crisis siempre planean sobre ellos: “El estar a su lado me llena la vida. Es una mujer extraordinaria, me está apoyando muchísimo en esta decisión de regresar para despedirme”, confiesa el torero, que entiende el sufrimiento de su chica, 27 años menor que él, cuando se planta frente a un toro. Y es que el pasado 2020, en El Puerto de Santa María, ya se llevó un tremendo susto que le paralizó el corazón: “Pasa más mal rato esperando a ver qué pasa que yendo. Es normal, se pasa mal y por eso para mí es muy importante su apoyo, el sentirla conmigo. Es mi musa también”, dice de lo más romántico.

El vestido de Ana Soria en 'El Hormiguero'. GTRES

Y eso que su relación, para muchos, ha estado en la cuerda floja desde el minuto uno, haciendo frente a polémicas y supuestas crisis que el tiempo ha demostrado que no eran ciertas: “Hemos querido estar apartados de todo eso y hemos tenido que aguantar muchísimas mentiras, muchísimas difamaciones en algunos momentos. Te lo tienes que tomar como puedes. No es agradable, sobre todo cuando no estás en eso, cuando lo estás evitando, cuando no vendes nada, cuando no quieres entrar en ese juego maléfico que muchas veces te hace sentir mal”, explica el diestro, que se olvida cuando acudió a ‘El Hormiguero’ con su amada para hablar de su relación a corazón abierto.

Seguramente también Ana Soria le esté apoyando en su problema con Hacienda. El torero se encuentra en el punto de mira de la Agencia Tributaria, tras haber sido incluido en la lista negra de morosos por una deuda contraída con su sociedad, ‘Sucesores de Benito Zoido’. Lo adeudado asciende a 620.287 euros, en su cometido en la compraventa de bienes inmuebles rústicos y urbanos, además de construcción, reformas y arrendamientos de propiedades. Un varapalo económico que le ha devuelto a la actualidad con titulares que no le han sentado nada bien, pero de los que no ha hablado en su entrevista con Carlos Herrera. Bastante ha tenido con pronunciarse por primera vez sobre Luis Miguel, novio de su exmujer, Paloma Cuevas, lo que ya de por sí ha sido inusual e inesperado.