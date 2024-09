Leire, vocalista de "La Oreja de Van Gogh", ante el posible regreso de Amaia Montero: "No me gusta que me ninguneen"

Los rumores sobre la posible vuelta de Amaia Montero cobren cada vez más fuerza desde que la periodista Isabel Rábago insinuó un posible reencuentro de la banda con la exvocalista. Un rumor que afecta a la actual vocalista del grupo, Leire Martínez. Aunque ya está acostumbrada al runrún del regreso de Montero, Leire se siente menospreciada. "No me gustan las faltas de respeto. Que se diga que Amaia vuelve al grupo no me afecta, lo que no me gusta es que me ningunee a mí", ha confesado.

La cantante está agotada de que cada cierto tiempo se repita esta historia, sobre todo cuando ya han pasado 16 años desde que ella lanzara su primer disco con la banda, "A las cinco en el Astoria", y de cosechar grandes éxitos. "Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo. Llevo 16 años", añade molesta.

Durante todo este tiempo Leire ha permanecido discretamente callada, pero ha sido en la televisión navarra donde ha decidido romper su silencio y mostrar su frustración.

La aparición sorpresa de Amaia Montero en el concierto de Karol G en el Bernabéu, donde interpretó su emblemático tema Rosas, han aumentado los rumores sobre la vuelta a los escenarios de Montero, ya recuperada de sus problemas de salud.

Muchos fans de "La Oreja de Van Gogh" han mostrado su apoyo a Leire Martínez: "Lo que lleva soportando Leire durante 16 años no es normal", "Leire lleva más años en el grupo que Amaia y, además, han tenido muchos éxitos con ella al frente. Amaia fue genial en su época y ahora también como solista. FIN", son algunos de ellos.