El escándalo histórico: El robo que acabó con la actriz de culto Winona Ryder

Winona Ryder fue uno de los mayores iconos de la llamada Generación X, protagonista de las mejores películas de Tim Burton y pareja del mismísimo Johnny Depp, pero hay una escabrosa actuación de la actriz que no tiene nada que ver con el mundo cinematográfico, sino con el de la delincuencia, un escándalo del que se hicieron eco, especialmente, los medios de comunicación más sensacionalistas. Seguro que se acuerdan.

Resulta que en el año 2001, Winona fue arrestada y acusada de robar ropa por valor de más de cinco mil euros.Los hechos ocurrieron en la tienda de lujo Saks Fifth Avenue, de Beberly Hills, en California. Las cámaras de seguridad del establecimiento no dejaban lugar a dudas. Ryder se enfrentó a un juicio mediático en el 2002 en el que fue acusada de robo y hurto mayor, y se declaró culpable de todos los cargos. La sentencia, evidentemente, resultó del todo desfavorable: tres años de libertad condicional, una multa de tres mil setecientos dólares y a cuatrocientas ochenta horas de servicio comunitario.

Sexual Misconduct Diddy Celebrity Trials Glance ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Una llamada de atención

El incidente le llevó a alejarse de Hollywood durante más de cuatro años y a replantearse su vida personal. La mediática, y escandalosa, situación, según confesó Winona, «fue una llamada de atención necesaria en mi vida. Me permitió reflexionar sobre mis acciones y a tomar decisiones más conscientes y sensatas». Cleptómana arrepentida, se sometió a sesiones de terapia para superar una adicción que se estaba convirtiendo en insostenible. Como sabrán nuestros lectores, la cleptomanía es un trastorno que implica a quien la padece el robo impulsivo de objetos sin necesidad ni beneficio personal.

A pesar del escándalo, consiguió «rehabilitarse» y resurgió en su profesión, incluso el prestigioso diseñador Marc Jacobs la contrató para algunas de sus campañas publicitarias. Aún así, no demostró un arrepentimiento. Lo demuestran sus palabras durante una entrevista: «No me arrepiento ni tengo sentimientos de culpa, porque no he hecho nada malo a nadie. Si hubiera dañado físicamente a alguien o causara daño a un ser humano, creo que sería una experiencia muy diferente. Pero la verdad es que todo esto me ha causado un gran perjuicio».

Gary Oldman y Winona Ryder protagonizaron la versión de Drácula realizada por Coppola La Razón La Razón

En su currículum quedaban películas tan emblemáticas como «Eduardo Manostijeras», de Burton, «Drácula de Bram Stoker», de Coppola, o «La edad de la inocencia», de Martin Scorsese. Su regreso se produjo con «A skanner darkly», dirigida por Richard Linklater en el 2006, al que siguieron una nueva entrega de la saga «Star Trek» , de J.J. Abrams, en el 2009, o «Bitelchus, Bitelchus», otra vez a las órdenes de Burton. Lleva 14 años viviendo con el diseñador Scott Mckinley.