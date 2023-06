Esta es la fecha para el juicio de Elena Tablada y Javier Ungría

Ya hay fecha para el esperado juicio entre Elena Tablada y Javier Ungría. Según ha adelantado en exclusiva "Semana", el exmatrimonio se verá las caras mañana, miércoles 14 de junio, a las 9:00 horas en los tribunales. Después de unos meses muy turbulentos, finalmente han decidido poner en mano de la justicia la custodia y el bienestar de la hija en común de ambos, Camila. Aunque en un principio tuvieron una separación amistosa, con el transcurso del tiempo se ha convertido en una guerra mediática, llena de cruces y acusaciones públicas contra el otro.

Según ha ido relatando Elena Tablada en sus intervenciones mediáticas, la empresaria sufrió un desengaño con el que parecía ser el hombre de su vida. "Me han engañado mucho en este último tiempo", expresó la ex de David Bisbal hace tan solo unas semanas. Como si de un despertar se tratase, Elena Tablada ha "se ha dado cuenta de la doble vida que ha llevado durante todo este tiempo su exmarido" y ha descubierto que "él no era el hombre que parecía ser", según ha relatado una fuente cercana al anterior medio citado, asegurando que "ha estado mucho tiempo aguantando una difícil convivencia".

Javier Ungría y elena Tablada en el bautizo de su hija Iván Martínez GTRES

Pero esta situación no ha sido la que ha motivado a ambos protagonistas a terminar en los tribunales, sino el bienestar y custodia de Camila, la hija menor que tienen en común. Elena Tablada tiene claro que "no voy a luchar por nada. Luchar es solo una palabra. Yo solo quiero lo mejor para mis hijas", y que, según han desvelado las anteriores fuentes a "Semana", "ha rechazado cualquier tipo de compensación que le pudiera pertenecer y lo único que quiere es que sus hijas se sigan criando con la misma calidad de vida que con la que se han criado hasta ahora".

"Este señor ha vivido seis años gratis en la casa de David Bisbal. Antes Elena no tenía problemas económicos y este hombre ha trastocado su estabilidad para criar a sus hijas", ha confesado su entorno al anterior medio citado. Y es aquí donde ha comenzado el conflicto. Javier Ungría, además de la custodia compartida, pide una mensualidad de 500 euros aproximadamente al mes, algo por lo que la empresaria va a "luchar con todas sus fuerzas".