Los mensajes secretos que Daniel Sancho se envía con otra presa en prisión

Daniel Sancho cuenta los días para citarse de nuevo con el juez. Será el próximo 13 de noviembre cuando tenga oportunidad de declararse culpable o inocente del asesinato de Edwin Arrieta, aunque él ya haya expresado su autoría y haya dado pistas suficientes para que el caso, en parte, se aclare. A la espera de celebrarse el juicio donde se decidirá sobre su destino, el joven chef continúa en prisión preventiva en la cárcel tailandesa de Koh Samui. Aquí lleva entre rejas desde hace ya tres larguísimos meses, pero la fama que se ha ganado entre las celdas no se debe al tiempo transcurrido, sino al revuelo que se ha generado en torno a él desde que se conociese el descuartizamiento del cirujano colombiano.

Daniel Sancho en prisión TardeAR

La figura de Daniel Sancho no solo despierta interés en el público, que demanda más detalles sobre lo sucedido y el avance del proceso legal. Dentro de la cárcel donde aguarda su futuro se ha ganado una gran popularidad, tal y como ha desvelado una de las presas con las que comparte experiencia, que ha hablado en exclusiva para ‘Y ahora Sonsoles’. Lo hace para denunciar un supuesto trato de favor, no tanto con el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, sino más bien con todos los extranjeros: “La cárcel cuida muy bien a los presos extranjeros. Se aseguran de que ellos no se sientan estresados”, asegura. Pero hay más.

Entre los secretos de prisión que ha contado esta reclusa de Koh Samui, está la curiosa forma que han encontrado otros presos de ponerse en comunicación con él. Ha detallado lo difícil que tienen hombres y mujeres para contactar entre sí, pero que unos snacks han servido para salvar esta distancia entre rejas: “Encantado de conocerla, muchas gracias por el snack. Mucho gusto, estoy bien”, se puede leer en la nota que Daniel Sancho respondió a esta presa, lo que inició una breve comunicación que ahora sale a la luz.

“Quería conocerlo, saludarlo. La gente habla mucho de él. Me parece muy guapo y elegante. Es un hombre fuerte, un hombre decente. Además, es amigable”, confiesa la mujer que parece sentir cierta admiración por Daniel Sancho, pese a conocer las acusaciones a las que se enfrenta. Ha protagonizado el asesinato más mediático de los últimos tiempos, lo que ha hecho que su popularidad entre las reclusas crezca, hasta el punto casi de venerarle. A él poco o nada le importa esta fama, pues se ha centrado en el deporte para mantenerse activo física y mentalmente, mientras estudia cómo poder afrontar el difícil juicio que tiene por delante.