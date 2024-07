Esteban Gómez, exabogado de Carlos "El Yoyas": "Me despidió porque no atacaba a Fayna"

Esteban Gómez ha dejado de ser el abogado de Carlos Navarro "El Yoyas". El hoy detenido decidió prescindir de sus servicios esta misma semana, el letrado, según nos cuenta, "estaba redactando un escrito para presentarlo en el Tribunal Constitucional cuando recibí la noticia de que me despedía. Me llegó un email de otro bufete de abogados en el que se me pedía la venia para poder llevar ellos el caso. Les pedí que me enviaran la autorización firmada de Carlos y la recibí en cinco minutos. Después de seis años llevando el asunto, ha sido una manera muy fea de quitarme de en medio. De todas formas ya intuía yo algo, porque Navarro y su familia pretendían que yo insultara y atacara gravemente a la ex de mi cliente, Fayna, y no puedo hacer eso.. pero si Carlos se leyera lo que escribió su exmujer en su momento, hoy sería un hombre libre, porque en su relato hay cosas que son falsas. Por ejemplo, en el 2012 explica una agresión que sucedió, presuntamente, en el 2013".

Gómez añade que "ese matrimonio se rompió más por un tema económico que por otra cosa. Ella se marchó con los hijos de la pareja para buscarse la vida, y hasta enero del 2018 hablaba normalmente con Carlos. Y Fayna le oculta que ha entrado un nuevo hombre en su vida..."

Pero Fayna le acusa de agresiones muy graves.

Sí, patadas, golpes… y lo denuncia seis años después. Esto, la policía no lo admite ni a trámite.

¿Ahora, desde la distancia, cuál es su opinión real sobre Carlos?

Es un hombre con buen corazón, pero cuando murió su madre en noviembre del 2016, tendría que haber estado más pendiente te de sus hijos. Pero les perdió definitivamente. A mí, ante todo, me da pena.

¿No se cree los episodios de maltrato?

Fayna y él tuvieron una relación tóxica, y vete a saber lo que ocurrió entre ellos. Pero no me creo que existieran fuertes episodios de maltrato.

Está despedido pero creo que no piensa desvincularse totalmente del caso.

Soy libre para opinar y lo voy a seguir haciendo.

¿Si se demuestra que la familia de "El Yoyas" le protegía manteniéndole escondido piden dictarse penas de prisión?

A la cárcel no irían porque estamos hablando de un delito de quebrantamiento que estaría penado entre seis meses y un año. Y no quiero hablar de ese tema, una cosa es que yo no comparta que Carlos se fugara y otra echar más leña al fuego.

¿Cómo se encuentra su excliente en el centro carcelario?

No está arrepentido de haberse fugado. Por eso no debe sentirse nada bien. El pasado lunes le visité y me dijo que confiaba en mí a pesar de que su familia no estaba de acuerdo conmigo. Y dos días más tarde me despide. Es una incongruencia, no.

¿Cuándo podría solicitar el tercer grado?

Por lo menos, tiene que pasar dos años en prisión y, después, ya veremos.