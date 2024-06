Primeras palabras de Fayna Bethencourt tras la detención de "El Yoyas": ¡Qué alegría, por fin lo han detenido!

La detención de Carlos Navarro "El Yoyas" ha supuesto un respiro para su ex mujer, Fayna Bethencourt, quien, en el momento de escribir estas líneas, nos hace llegar "mi enorme alegría al conocer una noticia que llevaba esperando dos años. Por fin lo han detenido. Ya era hora. Saber que estaba libre me creaba un sentimiento de inseguridad absoluta. En estos momentos estoy con mi familia y voy a desconectar porque no paran de llamarme por teléfono. Ya hablaremos con más tranquilidad, pero me siento muy feliz. ¡Lo han cogido… ¡".

En una entrevista anterior, Fayna Bethencourt, que conoció a Carlos Navarro durante su paso por el reality "Gran Hermano 2", me hacía latente "mi miedo a que ese hombre pueda aparecer por aquí y hacernos más daño que el que ya nos ha hecho a mí y a mis hijos. Es una sensación de angustia e inseguridad. No entiendo que siga en libertad, si se sabe la zona en donde se encuentra…".

Sobre Carlos Navarro recae una condena de cinco años y ocho meses por maltratar a su ex mujer y a los dos hijos de ambos. Llevaba huido desde 2022 y, afortunadamente, ha sido detenido hoy, 26 de junio, cuando se escondía en una masía de la localidad barcelonesa de Anoia.

"Detenemos un fugitivo en la Anoia que tenía en vigor una orden de investigación, detención e ingreso en prisión por violencia en el ámbito familiar, amenazas y malos tratos en el ámbito del hogar. El detenido estaba huido desde noviembre de 2022", han escrito los Mossos en la red social X.