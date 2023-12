Estos son los planes inmediatos de Carmen Otte tras el plantón de Juan Ortega en el altar

Carmen Otte se ha convertido en una de las mujeres más buscadas de nuestro país desde que el pasado 2 de diciembre Juan Ortega, su novio durante 10 años, decidiera cancelar su enlace matrimonial a menos de una hora de la boda. La cardióloga, desde que recibió la llamada del torero y escuchó que "tenía dudas", se encuentra destrozada y sin parar de llorar. La familia de la joven se ha convertido en su mayor apoyo después de que el diestro decidiera no pasar por el altar y los padres de Carmen , como es lógico, están muy decepcionados con el que fue su yerno, ya que lo consideraban como uno más de la familia.

Según se ha desvelado, Carmen Otte recibió la llamada de Juan Ortega cuando se encontraba con su madre en la peluquería, acicalándose para el que, se suponía, iba a ser el mejor día de su vida. Nada más conocer la decisión del torero, la hermana de la novia decidió ir a la puerta del templo de Santiago de Jerez de la Frontera, lugar en el que iban a contraer matrimonio, para anunciar a todos los invitados que iban llegando que, finalmente, la pareja no iba a casarse.

"La hermana de la novia pide a unas amigas de la novia que no se cambien, que se vayan a la puerta de la iglesia porque habrá gente a la que no puedan avisar y que en la puerta de la iglesia se dirá que no va a haber boda. Cuando asimilan esto... ella se pone unos vaqueros y se planta en la puerta de la Iglesia a decirlo, porque fue imposible avisar a los 500 invitados", ha desvelado Gema López en "Espejo Público".

El torero Juan Ortega Gtres

Las Bodegas González Byass, lugar elegido en el que se iba a celebrar el banquete nupcial, decidieron regalarle todo el catering a la celebración de al lado para no tener que tirar la comida que habían preparado para todos los invitados. Ha sido Marcos Ruiz, una persona anónima beneficiada de esta decisión, el encargado de revelar lo ocurrido con el banquete. "Nosotros estábamos en la zambomba, teníamos otro evento en la misma bodega donde iba a ser la boda y nos enteramos. En la misma bodega se estaba celebrando otro evento con 500 personas, en el que estaba yo. De hecho, nos pusimos morados de comida porque todo lo que no se consumió en la boda nos lo llevaron a la zambomba. Todos los entrantes, todo y bueno (...) Nos pusimos morados de comida. Yo no he comido más entrantes en mi vida porque claro, yo se suspende a media hora, estaba todo organizado", ha expresado Marcos sobre el asunto.

Los costes de la boda ascienden a casi 90.000 euros, dinero que se ha comprometido Juan Ortega a pagar íntegramente a la familia de su ya expareja, Carmen Otte. La cardióloga, después del plantón del torero, está barajando irse a su luna de miel porque también está pagada. Así lo ha explicado Gema López en "Espejo Público": "El círculo cercano de la novia le habría recomendado que se fuese de viaje con las amigas". Seguro que a la sevillana le viene bien pasar unos días fuera del país y alejada del foco mediático antes de retomar su vida, siendo una de las mujeres más buscadas del país en estos momentos. El diestro también ha optado por desaparecer de la esfera pública una temporada, al igual que su círculo más cercano. "La mejor forma de que un tema acabe es no hablando sobre ello, y eso es lo que las personas que lo conocemos le hemos aconsejado, porque ella está sufriendo, pero él también. Ambas familias lo están pasando muy mal. No se puede demonizar a uno y victimizar al otro porque la realidad no es así", ha confesado un íntimo amigo del torero a "Vanitatis".