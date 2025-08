Eugenia Martínez de Irujo se come un helado a medias con su cerdo y el vídeo se hace viral

El amor incondicional que siete Eugenia Martínez de Irujo es algo que no pasa desapercibido. Mucho menos en sus redes sociales, donde la duquesa de Montoro presume de sus mascotas, así como promueve la ayuda de otros animales sin hogar o que han sufrido la cruel acción del hombre. Su compromiso con el bienestar y el cuidado de los animales es férreo, algo que demuestra no solo compartiendo fotos y vídeos y buscando hogar a aquellos que no han tenido suerte, sino también adoptando ella misma a muchos para darle una segunda oportunidad para ser felices y recibir todo el amor que se merecen.

De entre todas sus mascotas, siempre ha despertado especial simpatía las correrías de sus cerdos, siendo ahora Gordi la estrella de sus redes sociales. Un animal que acogió y que se ha compartido en su mejor compañero de aventuras y fiel amigo, especialmente cuando la hija de la desaparecida duquesa de Alba tiene algo de comer entre manos. Y es que Gordi hace honor a su nombre con un apetitito insaciable que su dueña no duda en estimular. Así lo ha demostrado con un vídeo que está dando mucho que hablar y en el que la aristócrata comparte un helado con su cerdo en plena ola de calor que asola el territorio español.

Eugenia Martínez de Irujo y su helado a medias con Gordi

La duquesa es una enamorada de los animales y su marido, Narcís Rebollo, no pone ningún inconveniente. Juntos cuidan a su particular manada de mascotas, donde Gordi se ha convertido en el gran protagonista, especialmente por simpáticos vídeos como el que ha subido el productor musical a sus redes sociales. Unas imágenes en las que muestra cómo su esposa se ha dado un refrescante chapuzón en la piscina y, tras salir y cubrirse con una toalla, continúa con la tarea de sofocar el calor comiéndose un helado. Mientras pasea, Gordi fija su atención en tan preciado postre, del que también quiere dar bocado.

Eugenia Martínez de Irujo es de las que piensan que “compartir es vivir” y no lo dudó ni un segundo y le cedió el helado para que diera buena cuenta de él. Gordi, encantado, se apuró a comerse el manjar rápidamente, ante la amenaza de que sus hermanos perrunos pudiesen quitarle su botín. Y es que los perros del matrimonio, Sultán, Trucho y Chencho también rondan a su ama a la espera de un premio a la altura del que ha recibido el cerdo.