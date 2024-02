Cayetano Rivera y María Cerqueira se ponen románticos en San Valentín y publican sus primeras -e íntimas- fotos juntos

El amor está en el aire. Este 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, una fecha especial para todos los enamorados, que aprovechan el día para demostrar a sus parejas lo mucho que las quieren. Las exhibiciones de cariño son frecuentes en esta jornada, pero no dejan de resultar extrañas en el caso de Cayetano Rivera, que intenta mantener esa parcela de su vida privada lo más alejada posible de la opinión pública.

Meses después de confirmarse su divorcio de Eva González, la madre de su hijo Cayetano, se dio a conocer que el torero había comenzado un nuevo idilio de la mano de María Cerqueira, una famosa presentadora portuguesa. Aunque su relación está más que consolidada y confirmada por las fotografías que se han publicado en diferentes revistas de crónica social, los dos son muy discretos y reacios a compartir su amor con el resto del mundo, hasta ahora.

Cayetano Rivera se ha puesto romántico por este Día de San Valentín y ha publicado en sus redes sociales su primera fotografía junto a Cerqueira. La imagen recoge un momento muy íntimo de la pareja descansando en la cama, mientras el torero reposa su cabeza sobre el regazo de la presentadora lusa, que le acaricia la cabeza con su mano izquierda.

Cayetano Rivera publica su primera imagen con María Cerqueira Redes sociales

Aunque el rostro de Cerqueira no aparece en la imagen, no hay duda de que se trata de ella. Primero, porque su relación con Cayetano Rivera ya no es ningún secreto, y segundo, porque en sus dedos se aprecian los mismos anillos que luce en otras imágenes de sus redes sociales.

Por su parte, ella ha sido igual de discreta que Rivera y ha compartido otra bonita imagen en la que aparece abrazando al torero. De nuevo, el rostro del diestro brilla por su ausencia, pero no hay duda de que se trata de él por la cadena plateada que cuelga de su cuello, la misma que se aprecia en la fotografía que él mismo ha publicado.

María Cerqueira también publica una romántica imagen con Cayetano Rivera Redes sociales

Se trata de dos discretos pero firmes pasos al frente de la pareja, que parece más dispuesta a tratar con normalidad su relación. ¿Llegará el día en que deleiten a sus seguidores con una imagen juntos en la que sí se aprecien sus guapos rostros?

Lo cierto es que su relación va viento en popa, y buena muestra de ello es la buena sintonía que Lucía Rivera, hija del torero, mantiene con María Cerqueira. Las dos se siguen en sus redes sociales y suelen comentar sus respectivas publicaciones, un "feeling" que nunca se apreció entre la joven y Eva González.