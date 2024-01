Eva González, pillada: la modelo rectifica y quita el "like" al vídeo de María Cerqueira con Cayetano Rivera

A raíz de que este medio destapase el "me gusta" de Eva González en la última publicación de María Cerqueira, la modelo ha decidido rectificar su "like" y lo ha eliminado. La presentadora portuguesa compartió con todos sus seguidores un vídeo resumen de su 2023 y, como era de esperar, Cayetano Rivera aparecía en muchos de los momentos elegidos para el clip audiovisual. La interacción de la sevillana en el post de Instagram de la nueva pareja de su ex se interpretó como un posible acercamiento pero parece ser que, ahora, se ha arrepentido de este gesto y ha borrado cualquier su huella del perfil de María Cerqueira.

El "like" de Eva González a María Cerqueira en su última publicación de Instagram Instagram

No sabemos si Eva González ha decidido quitar el "like" para no acaparar más titulares o simplemente lo ha hecho porque le dio sin querer a "me gusta" al vídeo de la portuguesa con su ex. Pero la realidad es que la modelo ha eliminado su interacción del vídeo de María Cerqueira, algo que ha llamado mucho la atención y el gesto no ha pasado desapercibido.

Eva González elimina el "like" de la publicación horas después Instagram

Cayetano y su nueva pareja están a punto de cumplir un año de amor. El torero, tras su sonada separación con Eva González, recuperó de nuevo la ilusión al lado de María Cerqueira, con la que está viviendo un intenso y discreto noviazgo. Su relación está más que consolidada y los respectivos hijos de ambos se llevan a las mil maravillas, considerándose ya familia. Mientras tanto, la modelo sevillana no tiene intención de volver a enamorarse y se encuentra centrada en sus compromisos profesionales y en los suyos.

Fue en octubre de 2022 cuando la revista "¡Hola!" publicó en exclusiva que Cayetano y Eva González vivían separados. Después de meses de rumores, en marzo de 2023 salieron a la luz las primeras imágenes del diestro con María Cerqueira, instantáneas que oficializaron la ruptura del matrimonio del torero con la modelo sevillana.