Eva, hija de Nino Bravo: "La presencia de mi padre se siente en casa. Siempre ha estado con nosotras"

El domingo 16 de abril se cumplieron 50 años de la muerte en un accidente de automóvil de Nino Bravo, icono de la música española. Una fecha que RTVE aprovechó para rendir tributo al valenciano con la emisión del documental "Nino Bravo: vivir", un recorrido por la vida personal y profesional de una de las voces más emblemáticas del panorama musical español.

Este es el año Nino en su tierra valenciana, con homenajes en toda la Comunidad y una exposición fotográfica, "Nino Bravo, destino a la eternidad", que cuenta con 180 imágenes y se encuentra instalada en un tren AVE de la línea MadrId-Valencia, comisariada por las dos hijas del artista, Amparo y Eva.

Además, se ha potenciado el interés por el museo dedicado a su figura, ubicado en su localidad natal, Ayelo de Malferit, donde vino al mundo como Luis Manuel Ferri Llopis.

Hemos entrevistado a Eva, nacida meses después de la muerte de su progenitor y que le está ofreciendo su particular homenaje con conciertos en los que interpreta algunas de sus canciones más emblemáticas.

"Este año está siendo muy diferente a los anteriores, porque en la Comunidad Valenciana se ha declarado este 2023 como el año de Nino Bravo y estamos viviendo actos muy emotivos. Mi pena es que falleció antes de que yo naciera y no pude conocerle. Pero es algo asumido, al final, ni mi hermana ni yo hemos disfrutado de nuestro padre. Es una pena muy grande, murió demasiado joven…".

¿Cómo se encuentra su madre? Los recuerdos se agolparán en su mente…

Es muy reservada y discreta y todavía vive su dolor en silencio. Se mantiene al margen y no dice nada en público.

En cambio, usted expresa sus sentimientos con un homenaje muy especial a su padre.

Sí. El 14 de febrero participé en un concierto en su honor, y el 27 de abril lo hice en otro. Canto tres temas de mi padre, acompañada por la Banda Municipal de Valencia. La acogida está siendo extraordinaria. En verano realizaré mi última actuación en la localidad natal de mi padre.

¿Es cantante profesional?

No, esto es algo puntual. Soy aficionada y me he estado preparando a conciencia para que las actuaciones salgan lo mejor posible.

¿Que temas canta?

"Te quiero, te quiero", "Esa será mi casa" y "Vivir". Yo misma las elegí. La última es un himno para nuestra familia, mi padre participó en su composición y refleja todo su pensamiento.

Por todo lo que ha escuchado de Nino, ¿qué imagen le queda de él?

La de un hombre bueno y muy familiar, que disfrutaba muchísimo con mi hermana, mira, murió hace medio siglo pero su presencia se siente en casa, siempre ha "estado" con nosotras.

Me han dicho que se presenta a las próximas elecciones municipales en la lista de Ciudadanos…

Bueno, soy la última de la lista para el Ayuntamiento de Valencia. Pero es algo simbólico, ya hice lo mismo en el 2019. Es que el líder de la formación, Fernando Giner, es un gran admirador de mi padre. Me limito a mostrar mi apoyo a ese partido.

¿Se ve metida en Política en el futuro?

No. Eso no es lo mío. Trabajo en una empresa muy importante y ahí seguiré. Por otro lado, respeto demasiado el mundo de la música y no me veo cantando profesionalmente.