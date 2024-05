El éxito tras el fracaso de Nebulossa en Eurovisión: De sus hijos a un nuevo himno

Este fin de semana ha tenido lugar una de las citas más esperadas dentro del sector musical. La última edición de Eurovisión no estuvo exenta de polémicas que llevaron a los eurofans a temer por la final del concurso. Por suerte, la jornada se celebró como se había previsto, aunque con la descalificación de Países Bajos. Tras la resaca emocional que trajo la 22 posición del dúo musical de Nebulossa, la pareja no ha dudado en mostrarse a los medios muy animados.

“Estamos contentos, felices. Lo que pretendíamos es que la actuación saliera bien”, decía María Blas que, más allá de no haber convencido ni al jurado ni a los telespectadores, han visto su sueño cumplido. Levantando a todo el estadio del Mälmo Arena, la pareja consiguió convertir su canción en un himno que ya está en las mentes de todos. “Zorra ya es un himno. La primera lectura es contra la mujer, pero la aparición de dos bailarines con esa actitud tiene una reivindicación queer”, dijo su escenógrafo sobre el mensaje que consiguió levantar a todo el escenario. La letra ha sido una de las banderas más representativas de esta edición, pero es en el backstage donde Nebulossa vive lo más emotivo de todo el concurso. El matrimonio lleva compartiendo su vida desde hace más de 20 años. De esta unión nacieron sus hijos María (23) y Neo (11), su verdadero gran apoyo en su aventura musical. Los jóvenes no dudaron que ellos tenían un asiento reservado en la final del concurso y, de este modo, viajaron a Suecia para acompañar a sus padres en un momento tan importante. “Mi madre es muy zorra, me encanta, es la reina”, afirmaba la primogénita que, al igual que su madre en la canción, se apropiaba de la palabra para empoderar aún más a la que es su modelo a seguir.

Segundo ensayo de Nebulossa en Eurovisión 2024 Alma Bengtsson Agencia EFE

Lo cierto es que no es la primera vez que la familia hace alarde de su buena sintonía. Tras conocer el resultado del Benidorm Fest, el pase a Eurovisión como representante de España, los cuatro vivieron el evento con la misma emoción. En esta ocasión, no han podido dar la enhorabuena a sus padres, sino que han sido un apoyo después de conocer la posición y los puntos que se ha llevado España: “Me parece la cosa más alucinante del mundo que todo el mundo esté tarareando y cantando 'Zorra'. Me parece lo más fascinante. Estoy muy, muy orgullosa, pero de siempre porque ella siempre ha luchado por su sueño y lo ha trabajado mucho”, confesaba hace unos días María, la hermana que se ha quedado con el centro de estética de su madre en Ondara.

Nadie puede dudar que el gesto que persigue esta canción pretende romper tabúes muy aferrados a la sociedad. Una decisión de dos padres muy valientes que no se han librado de sufrir por sus hijos. “Al principio, me daba miedo que diéramos pie a que sus compañeros le dijeran: ‘Tu madre es una zorra’”, confesaba María Blas en una entrevista anterior. Pero este vértigo ha parecido ser infundado y tanto el pequeño Neo como María han vibrado con la actuación de sus padres en el festival.