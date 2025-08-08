Las exóticas y lujosas vacaciones de Aitana y Plex en Bali: una villa exclusiva, aguas cristalinas y mucha naturaleza

Tras un año repleto de proyectos profesionales, incluida la gira que cerró la semana pasada en Madrid, Aitana Ocaña está disfrutando de un merecido descanso veraniego. La cantante ha puesto tierra de por medio y ha escapado junto a su pareja, Daniel Alonso, conocido en redes como Plex, a la paradisíaca isla de Bali.

Los dos fueron vistos la semana pasada en el aeropuerto de Dubái, y aunque muchos dieron por hecho que se trataba de un destino definitivo, en realidad solo hicieron escala para llegar a Indonesia.

Una suerte de luna de miel asiática que desmiente los rumores de crisis en la pareja, surgidos después de que se publicaran varias noticias que aseguraban que la cantante y el creador de contenido protagonizaron una discusión “de alto voltaje” tras el concierto de Aitana en Madrid.

Pero no están solos disfrutando de su exótico paraíso, sino que han decidido descubrir las delicias de Bali rodeados de sus amigos, algunos también muy conocidos en el mundo digital. Les acompañan el creador de contenido Archie Ted y su novia, Ángela Mármol, que han publicado en sus redes sociales varias imágenes sobre el lugar en el que se encuentran.

En cambio, Aitana y Plex están siendo mucho más discretos y apenas han compartido fotografías en sus redes sociales. En las pocas que han trascendido, aparecen solos y en planos muy cerrados, para que apenas se distinga alguna pista acerca de dónde se encuentran.

Aitana y Plex, juntos en Bali: ¿retiro romántico o viaje secreto con amigos? Europa Press

Además, hasta Bali también ha viajado Vane, una de las más íntimas amigas de Aitana, y se espera que los amigos de Plex, como Adri, su novia Anna, Krufy, Ruby y la hermana del streamer, Ana, se unan al grupo en las próximas horas, conformando un numeroso grupo de jóvenes colegas.

Una muestra más de lo consolidada que está la relación de Aitana y Plex, que no solo conocen a sus respectivos círculos de amigos, sino que incluso se animan a realizar un largo viaje juntos.

Su refugio en este viaje no podía ser mejor: una exclusiva villa rodeada de naturaleza y dotada de todas las comodidades propias de un alojamiento de lujo. Cuenta con una gran piscina en plataforma elevada, terrazas, jardín privado, zonas chill out y dormitorios luminosos con grandes ventanales, todo decorado al más puro estilo balinés. Este tipo de alojamiento se ha consolidado como el nidito de amor perfecto para la pareja y sus amigos en uno de sus mejores veranos, combinando privacidad y un ambiente relajado lejos del foco mediático habitual.