La confesión sexual de Ana Rosa Quintana

Esta semana, el Museo Chicote volvió a vestir de gala para festejar la entrega de sus tradicionales premios. Con ellos se reconoce la labor de grandes profesionales de distintos sectores como la comunicación, el deporte o la interpretación. Esta undécima edición, la emblemática coctelería madrileña reunió a un nutrido grupo de profesionales y famosos que disfrutaron de esta velada con la que arranca la temporada de otoño.

En esta ocasión, los galardonados fueron el diseñador Hannibal Laguna, la actriz Miren Ibarguren, el chef Ramon Freixa, los deportistas Iris Tió y Dennis González, Corral de la Morería ( con el Premio Especial Chicote Histórico) y los periodistas Paco González, Juanma Castaño y Manolo Lama.

Entre los invitados a la gala, Ana Rosa Quintana, José María Almoguera, Paco León, María Esteve y Natalia Verbeke, entre otros. Además del Ayuntamiento de Madrid y otras marcas, uno de los patrocinadores fue la firma de juguetes sexuales Lelo, lo que provocó que la sexualidad estuviese presente en los corrillos y también en el photocall.

José María Almoguera desvela cómo fue su encuentro con Alejandra Rubio Europa Press

Ana Rosa Quintana, vestida con un espectacular diseño de dos piezas satinado en un color azul petróleo, con la parte superior asimétrica y fruncida en un lateral, no tuvo reparo en responder cuando le preguntaron si el orgasmo es sinónimo de salud: "Es fundamental. Es salud, absolutamente. Y cada uno como quiera. Con juguetes, sin juguetes, con tu pareja, en solitario… Es la naturaleza.

También Paco León confirmó que forma parte de la vida. "Yo creo que no hay nadie que no esté en eso". Y confesó que recurre a la juguetería sexual. "Para usarlo y para compartirlo. Claro, todo compartiéndose es mucho mejor", señaló.

ANDALUCÍA.-Cádiz.- South International Series Festival rendirá homenaje a Paco León en el Gran Teatro Falla Europa Press

No es la primera vez que Ana Rosa habla públicamente de sexualidad. En su anterior programa, "TardeAR", en un espacio dedicado a la longevidad y la esperanza de vida, advirtió que "se nos ha ido todo al sexo, pero está bien". A pesar de la crítica, lanzó una sugerencia: "Practicar sexo es muy bueno, yo lo recomiendo".

Durante la gala en Madrid, la presentadora se mostró satisfecha con el arranque de la nueva temporada televisiva y con energía renovada para afrontar los retos que se le presenten. El nuevo horario, según confesó, favorece la cercanía con la audiencia y una mayor conexión.