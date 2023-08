Diego Arrabal sospecha de la policía tailandesa en el caso de Daniel Sancho: “El caso podría dar una vuelta”

Diego Arrabal está siguiendo la información que se va publicando sobre el truculento caso de Daniel Sancho, autor confeso del asesinato de su pareja sentimental, Edwin Arrieta, durante sus vacaciones en Tailandia. Pero esta historia podría estar a punto de cambiar, si se tiene en consideración la sospecha del paparazzo, que se sustenta en las propias palabras del padre del joven empresario, Rodolfo Sancho, así como lo expresado por su equipo de abogados en sus diversas acciones en los medios de comunicación. El profesional de la cámara ya ha subrayado un detalle que la policía podría haber pasado por alto, que Daniel Sancho no estaba solo en la isla cuando se cometió el crimen. Una bomba informativa. Quizá tenga una segunda en su último vídeo publicado en su canal de YouTube.

“Hablando con gente que estaba en un restaurante cerca del hotel donde se estaba quedando Daniel, asegura un camarero, que es ruso, que ha visto a Daniel estos días. Pero que no estaba con este señor, con Edwin Arrieta, en una ocasión dice que sí, que puede que recuerde la cara de Edwin, pero lo que sí recuerda es que le ha visto con otra persona”, asegura el experto en crónica social citando a una compañera emplazada en Tailandia. Un detalle que a Diego Arrabal le resulta clave y no entiende por qué no tiene la relevancia que se merece: “Es muy raro y cuidado, porque ahí puede estar una de las claves, porque es tan sospechoso, que se filtre absolutamente todo”, pero este detalle caiga en el olvido.

“Ayer pasó una cosa que ha pasado desapercibida. El diario de Bangkok sabéis que está dando todo el tiempo información y ayer filtró la primera declaración de Daniel Sancho ante la policía, cuando él confesó que había sido el autor”, comienza a decir Diego Arrabal, que reconoce que este testimonio le puso “los pelos de punta”. El motivo es que “no tiene nada que ver lo que dice en esa declaración con lo que después ha dicho. Esa declaración, ¿él realmente sabe lo que ha declarado?, ¿Él sabe lo que en el papel se ha escrito? Porque claro, tú puedes declarar y eso hay que pasarlo a escrito, pero se escribe en tailandés. ¿Realmente él sabe lo que se ha escrito ahí?”, sospecha el paparazzo.

A Spanish chef alleged murder suspect Daniel Jeronimo Sancho Bronchalo (C) is escorted by Thai police officers as they arrive at a port before going to the court in Koh Samui island, southern Thailand, 07 August 2023. SOMKEAT RUKSAMAN EFE

Para conductor de este canal de YouTube, “son muchas preguntas y, de verdad, hasta el momento son pocas respuestas. Por eso yo entiendo a Rodolfo Sancho, al padre, que pide cautela, que pide cuidado, que esto no es todo lo que parece, y pide a los medios que frenemos”, se solidariza, ante la posibilidad de que quizá no todo se nos esté contando como creemos. Pero él tiene “una cosa clarísima, que lo que ahora tenemos encima de la mesa es lo que ha dicho Daniel por un lado a compañeros periodistas con la policía delante. Cuidado, que nunca hay que olvidar que la policía estaba allí, al lado de él y lo que la policía ha dicho que pasó, pero hasta este momento no tenemos ningún otro dato”, quiere dejar claro en todo momento.

“A partir de ahora, ya con su abogado contratado, pagado por la familia, un abogado que se ha puesto a trabajar en el caso. Cuidado, porque el caso podría dar una vuelta”, avisa Diego Arrabal, que cree que el asesinato de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho podría dar un giro de guion inesperado. La clave, para él, está en la policía tailandesa y cómo está filtrando la información a los medios.