El tremendo zasca de Fabiola Martínez a Chabeli Navarro: "Si fuera una película se llamaría Pinocho""

Fabiola Martínez sigue en el ojo del huracán mediático después de la última polémica sentimental de Bertín Osborne y su posterior entrevista exclusiva en "Lecturas", en la que la venezolana no dejó títere sin cabeza. En ella, la excolaboradora de "Y ahora Sonsoles" disparaba contra Chabeli Navarro, sentenciando a la andaluza sobre unas polémicas declaraciones que dio sobre sus hijos.

"Ella da una entrevista en la que se refiere a mí en televisión y no recuerdo bien lo que dijo, pero hace alusión a que mis hijos prefieren estar en el campo. Eso es con intencionalidad malvada para hacer creer que prefieren estar en Sevilla", declaraba Fabiola Martínez en la anterior revista citada. Chabeli, tras estas declaraciones, no dudó en sentarse en el plató de "Fiesta" y responder a la exmujer de Bertín Osborne por alusiones: "¿Una intencionalidad malvada por mi parte o por parte de Bertín, que lo lo ha contado?". Además, la sevillana desveló que la venezolana le llamó por teléfono cuando se enteró que la ex de Antonio Tejado se había quedado embarazada del presentador de televisión, mostrándole su apoyo al enterarse que lo estaba pasando mal.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez GTRES

Después de esta intervención de Chabeli, la televisiva no ha dudado en pronunciarse sobre la intervención de la andaluza y lanzarle un tremendo zasca. "Si esto fuera una película se llamaría "Pinocho"", sentenciaba, tajante, Fabiola Martínez a la exconcursante de "Mujeres y hombres y viceversa". La venezolana está harta de ser protagonista indirectamente de la crónica social de nuestro país por el currículum sentimental de Bertín Osborne y no quiere saber nada de ninguna mujer. Sobre sus hijos, ha preferido no hablar más de ellos: "No tengo nada que decir, gracias". Así, la excolaboradora de "Y ahora Sonsoles" zanjaba el asunto, sin intención de volver a pronunciarse sobre nada relacionado con el padre de sus dos retoños.