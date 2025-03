Fabiola Martínez cuenta la razón por la que Bertín Osborne no será tutor legal de su hijo Kike

El pasado 31 de enero, Kike Osborne, el hijo mayor de Bertín Osborne y Fabiola Osborne, alcanzó la mayoría de edad. Una fecha clave en la vida de cualquiera pero cargada de incógnitas en este caso por la condición especial del joven.

Nació con parálisis cerebral debido a una infección que sufrió la venezolana durante el embarazo, causada por una bacteria llamada Listeria. Esta infección provocó un parto prematuro, y como consecuencia, Kike tuvo complicaciones que derivaron en daño cerebral. Esta condición afecta su movilidad y desarrollo, por lo que ha requerido cuidados especiales y terapias desde pequeño.

Una situación por la que requiere que, incluso siendo mayor de edad, un tutor legal vele por su bienestar en todos los aspectos, un rol que ha recaído sobre Fabiola Martínez, que tuvo que personarse en el juzgado junto a Osborne para hacerlo oficial.

Por qué Bertín Osborne no será el tutor legal

En una de sus últimas reapariciones públicas, Fabiola Martínez ha explicado las complejidades de la burocracia que ha tenido que superar para convertirse en tutora legal de su hijo Kike. “Ya no hablamos solo de los hándicaps físicos, ya que ahora entramos en los legales por la mayoría de edad. No nos lo ponen fácil. Hay que solicitar un recurso que ya se hizo, la curatela, y ahora hay que ponerlo en práctica y no es fácil”, se queja.

Fabiola Martínez se desmarca de Bertín Osborne y tiende la mano a Gabriela Guillén Europa Press

Además, ha explicado por qué se tomó la decisión de que ella fuera la tutora legal de Kike, algo con lo que tanto Bertín como sus hermanas están totalmente de acuerdo: “Siempre se elige a uno, que es con el que vive habitualmente, porque si no es muy complicado. Fuimos todos al juzgado y les preguntaron no solo a Bertín, sino a sus hermanas también”.

Lo cierto es que trata de un papel de muchísima responsabilidad, puesto que, tal y como explica la propia Fabiola Martínez, “tendré que rendir cuentas anualmente de todo ante un juez para que vean que estoy ejerciendo bien ese papel de responsable legal, porque al final tienes la vida de una persona en tus manos”.

Fabiola Martínez habla sobre el hijo de Gabriela Guillén

Además, la exmodelo se ha pronunciado sobre el hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén, hermano de sus hijos. Aunque prefiere ser discreta porque se trata de un asunto ajeno a ella, como madre asegura que hará todo lo que esté en sus manos para facilitar la relación entre los niños, siempre que todas las partes así lo deseen.

“Yo lo que quiero es que ellos estén bien. Si a mí me dicen (que quieren conocerlo), claro, por supuesto, sin ningún problema. Pero es decisión de ellos. Bueno, de ellos y de la otra parte también. Es que damos por hecho muchas cosas… No es una cuestión de que una persona decida. Son dos, tres, cuatro, cinco…”, dice, enigmática, la exmujer de Osborne.