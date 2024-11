Bertín Osborne y Fabiola Martínez, juntos cuatro años después por su hijo Kike

Tras 20 años de amor, Bertín Osborne y Fabiola Martínez ponían punto y final a su matrimonio en 2021. Han pasado cuatro años y lo que iba a ser una separación cordial, también ha vivido sus momentos de guerra, en los que los reproches han estado a la orden del día. La venezolana no ha visto con buenos ojos los derroteros que ha tomado la vida de su exmarido en los últimos años, pero se declaraba una mera espectadora, aunque no siempre se reservaba su opinión. En ciertos momentos ha habido tensión entre ambos, pero están condenados a entenderse por el bien de sus hijos en común. Aunque el cantante no quiere saber nada del hijo que ha tenido con Gabriela Guillén, no es así con los dos hijos que tuvo con la mujer con la que ha pasado media vida. Con ella lucha también por facilitar las condiciones de vida de personas con discapacidades, a través de la fundación que crearon codo con codo por su hijo Kike Osborne, que a partir de ahora pone nombre a dicha fundación.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez junto a su hijo Kike Gtres

Fue en el 2009 cuando el presentador y su esposa decidieron ayudar a otras familias en sus mismas circunstancias. Ahora, con motivo del cambio de nombre, han orquestado una multitudinaria fiesta en la que ambos han estado presentes, siendo escasas las veces que se han dejado ver frente a las cámaras desde que pusieran fin a su matrimonio. Durante la velada han demostrado que su relación se encuentra en un buen momento, pues se han saludado con un cariñoso abrazo y han compartido confidencias y miradas de complicidad que no han pasado desapercibidas. Eso sí, las atenciones de ambos, además de su hermana Alejandra Osborne, han estado centradas en Kike, a quien quieren ceder todo el protagonismo. Y se han sorprendido al ver cómo ha disfrutado de la presencia de los medios: “Le está empezando a coger el gusto a esto de estar delante de las cámaras”, decía entre bromas la exmodelo, que reconoce que su hijo estaba “nerviosito y quería todo el rato foto, foto, foto”.

El orgullo que siente Fabiola Martínez al hablar de los avances que observa en su hijo le animan a seguir adelante con la inestimable labor de la Fundación Kike Osborne. Aunque partían de un diagnóstico poco favorecedor, a través de lucha y dedicación han logrado que su hijo tenga una mayor calidad de vida y una evolución favorable. Algo que es evidente en pequeños detalles como en el hecho de que su hijo ha sido quien ha elegido la imagen de marca con la que se lanza su fundación: “Cuando lo ha visto se ha echado a reír y ha dicho me gusta. Le he preguntado qué dice aquí y me ha dicho Kike. Pero si le preguntas cómo se llama él dice Norberto. Entonces se ha dado cuenta de que el logotipo tenía que ver con él. Esas cosas me emocionan, porque puede ser un ejemplo para personas con hijos con discapacidad”. Personas a las que lleva aportando esperanzas desde 2009, mano a mano con su ex.

También Bertín Osborne ha querido atender a los medios, pues esta vez sabía que las polémicas se quedaban, en parte, aparcadas. Así, presumió de cómo su hijo Kike ha sacado su desparpajo y sus mismas pasiones: “Le gusta todo lo que me gusta a mí. No me digas cómo ni por qué, pero es increíble. Le gusta el campo, los caballos, el fútbol, las motos... Está loco por sentarse conmigo a ver un partido de fútbol. Y es del Madrid”, asegura a la revista ‘Hola’. Pero no quiso dejar de lado a Carlitos, su otro vástago con Fabiola Martínez, de quien destaca su faceta artística y su inteligencia a sus 16 años: “Carlitos es un tío muy medido, muy equilibrado. No es como era yo, que era un salvaje. Él no. Es un tío que está muy con su edad. Y es súper listo. Me lo cuestiona todo. To-do. Todo, como su madre. Si ve que lo que le estás diciendo no le cuadra, se planta. Y eso me gusta. Primero, porque razona, y segundo, porque me da idea del nivel de personalidad que tiene”, dice con orgullo de padre.