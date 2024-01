Fabiola Martínez habla del "amigo" con el que ha sido pillada: "Es guapísimo"

Aunque separada de Bertín Osborne, Fabiola Martínez sigue siendo la presidenta de la Fundación que lleva el nombre del cantante. Por eso, ayer jueves, acudió a un acto en el que han reconocido su labor al frente de la Fundación.

Tras verse en la portada de una revista junto a un atractivo joven, la venezolana ha reconocido que "me llevé una sorpresa porque no me lo esperaba". Se trata del CEO de una importante empresa de interiorismo con el que ha aclarado que salió a cenar por negocios. "Nosotros nos conocimos en una fiesta que daba la Cámara de Comercio para la Embajada americana. Hay un organismo que junta a muchos empresarios y marcas importantes... Google, Visa... Un montón de empresas. Él estaba en esa fiesta, y yo también. Yo fui con la directora de la fundación porque queríamos patrocinadores para nuestros premios. Yo no paro y le dije que la única manera de quedar era cenar. La primera vez cenamos con uno de los patronos de la fundación y esa era la segunda".

A la pregunta sobre una posible relación, Fabiola asegura que ni siquiera sabe si su acompañante tiene pareja. Aunque ha reconocido que "es guapísimo pero yo tampoco puedo forzar las cosas". Y ha añadido: "Yo no sé cuál es su situación, ¿os imagináis que tiene pareja y ahora tiene una súper bronca? Yo me lo tomo con humor pero entender una cosa, si yo salgo al mercado y busco novio, dadme el margen. Si me pilláis en la primera cita me los espantáis, pero este no era el caso".

No obstante, la modelo ha reconocido que "me apetece enamorarme, un poquito de calorcito, en invierno apetece y en verano me los quito de encima [jajaja] Pero también os digo una cosa, me he casado dos veces. Yo ya no pienso en novios y cosas así tan serias. Yo quiero compañeros que en un momento dado me aporten más que simplemente una relación de dos: que sea amigo, que sea compañero, que sea amante... Y si no lo cumple una sola persona, pues varias".