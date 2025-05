Gabriela Guillén, muy tajante sobre su relación con Bertín Osborne: "No vamos a sacar las cosas de contexto"

Gabriela Guillén se sentó el pasado fin de semana en "¡De Viernes!" con muchas ganas de hablar. Después de que Bertín Osborne decidiera dar el paso de conocer a su hijo con la modelo, la joven decidió contar en el programa de Telecinco cómo fue ese esperado momento. Sin tapujos, Gabriela no dudó en darle un "cero" al artista de rancheras como padre y dejaba la puerta entreabierta a una futura reconciliación, admitiendo que no se puede decir nunca "de este agua no beberé".

Gabriela recula sobre Bertín

Tres días después, Gabriela Guillén ha reaparecido ante las cámaras y ha matizado sus palabras, aclarando que no tiene intención de reconciliarse con Bertín Osborne. "Es una relación cordial, él es cariñoso y conmigo siempre ha sido así, entonces para mí no es nada raro. Con lo cual no vamos a sacar las cosas de contexto. La oportunidad que tenga con la relación con mi hijo, es lo que he dicho. Otra cosa -haciendo gesto con la mano de nada- no hay posibilidades", ha zanjado la modelo.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén en una campaña de El Capote Cortesía de El Capote

Aún así, se ha mostrado conciliadora con el cantante, a pesar de que mintiera afirmando que había estado varias veces con el niño. Según Gabriela "se habrá equivocado yo que sé", admitiendo que quizás cuando dijo que había pasado varias tardes con su hijo es por lo intensamente que vivió ese primer encuentro. "Bueno, pues sí", ha zanjado la modelo.

Eugenia Osborne responde

La hija de Bertín ha respondido al suspenso que le ha puesto Gabriela Guillén como padre. Muy tajante, Eugenia ha salido en defensa de su padre. "Yo obviamente no, pero bueno, es que sobre este tema no hablo, de verdad, gracias", ha declarado. A pesar de la discreción con la que siempre ha tratado el asunto, Eugenia sí que ha expresado que se alegra "mucho" de que su padre haya conocido a su hijo y que "yo respetaré todo siempre".