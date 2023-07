¿Niño o niña? Gabriela Guillén se pronuncia sobre el sexo del bebé que espera junto a Bertín Osborne

Gabriela Guillén ha concedido sus primeras declaraciones después de confirmarse su embarazo después de que se publicase en exclusiva en el último número de "Lecturas" que ella y Bertín Osborne están esperando su primer hijo. Tras el aluvión mediático, el presentador ha roto su silencio a través de Beatriz Cortázar, confirmando la noticia. "Son accidentes que pasan todos los días", ha revelado el artista a la periodista, algo molesto por haber salido a la luz su futura paternidad junto a la joven. "No es un bebé buscado ni deseado", ha expresado Cortázar tras su charla con el presentador, asegurando "que nadie piense que no a asumir su responsabilidad, que él va a asumir toda la responsabilidad de este bebé que va a nacer".

Después de estas polémicas declaraciones, Gabriela Guillén ha dado un paso al frente y se ha pronunciado sobre su futura maternidad. "Obviamente hemos tenido una relación de lo que haya sido" , ha expresado la modelo, asegurando que no ha quedado en el pasado: "No, no pasado, no voy a entrar al trapo". Estás, ha desvelado que está "muy contenta e ilusionada, es lo más importante para mí ahora mismo".

Gabriela Guillén GTRES

Para ella, "ha sido una sorpresa" que saliese la noticia este miércoles. De hecho nos ha desvelado que "mi familia también, la mayoría de mi familia también". Gabriela además ha querido recalcar que no sabe cómo ha sentado el embarazo en el entorno de Bertín Osborne. Respecto a si sabe o no el sexo del bebé que espera, ha expresado que "todavía no se sabe", pero que "a mí me apetece una niña". Al escuchar esto, uno de los reporteros le ha respondido que el presentador tiene muchas, comentario que no le ha sentado nada bien y que no ha dudado en responder. "Bueno, pero esta va a ser mía, es mi hija", ha desvelado, tajante. Beatriz Trapote, por en "Así es la vida", ha asegurado que, después de haber hablado con Gabriela Guillén, la modelo espera un niño.

A pesar de estas declaraciones, desde desde el programa de las tardes de Telecinco, han desvelado que la filtración del embarazo viene por parte de Gabriela Guillén o alguien de su entorno, algo que habría sentado muy mal a Bertín Osborne.