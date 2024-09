Fallece a los 26 años la tiktoker Kübra Aykut al caer de un edificio

La creadora de contenido de origen turco Kübra Aykut, conocida por sus videos virales titulados "Boda sin novio", ha fallecido a los 26 tras caer desde un quinto piso de un edificio de apartamentos de lujo en Estambul, Turquía. El trágico suceso ocurrió el pasado lunes en el distrito Sultanbeyli de la ciudad, causando una gran conmoción en la comunidad digital. Kübra tenía más de un millón de seguidores en TikTok y más de 200.000 en Instagram.

Sus recientes publicaciones dejaban entrever el mal momento personal que atravesaba la joven influencer, lo que había despertado las alarmas entre sus fans. Según informó "Daily Mail" así como la prensa turca, junto al cuerpo de Kübra Aykut se encontró una nota de suicidio en la que confesaba su lucha interna y su decisión de poner fin a su vida: "Salté por mi propia voluntad. Porque ya no quiero vivir más... He sido una buena persona con todos en mi vida, pero no puedo ser buena conmigo misma. Vivir como una buena persona no me trajo nada".

Además, el mensaje insta a otros a "ser egoístas" para encontrar la felicidad, lo que refleja la desesperación de la joven para quitarse la vida. En algunos mensajes de redes sociales, previos a su muerte, hablaba sobre su lucha por ganar peso, mencionando que estaba perdiendo un kilo al día y no encontraba una solución a su problema de salud.

La policía turca investiga las circunstancias exactas en las que se produjo su fallecimiento. El cuerpo fue trasladado para realizarle una autopsia y después a su ciudad natal, donde sus familiares y amigos le han podido dar el último adiós.