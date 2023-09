Familiares de María Teresa Campos de Málaga, atrapados por la DANA y las circunstancias climatológicas

Están siendo unas horas muy complicadas para María Teresa Campos y para todos los familiares y amigos más cercanos de la periodista. Ayer, la presentadora ingresaba con pronóstico grave en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y todo el clan familiar arropaba a la malagueña en este delicado momento de salud por el que está atravesando. Conscientes de la situación, sus hijas no dudaron en llamar a todos los familiares malagueños de su madre para informar de la gravedad del estado de María Teresa Campos.

Toda la familia de María Teresa Campos se ha mostrado unida en estos momentos tan difíciles y se han desplazado al hospital para no separarse de la periodista y arroparla durante su ingreso. Marisa Martín Blázquez, sobre este asunto, ha desvelado que la DANA, que ha azotado a gran parte de la Comunidad de Madrid, impidió que muchos familiares de la presentadora pudieran desplazarse a la capital para acudir a la Fundación Jiménez Díaz a visitar a María Teresa Campos. "Ayer se pusieron en contacto con la familia de Málaga, tenían un inconveniente, al ser fin de mes, alargarse por ser fin de semana y primeros de septiembre, los AVE venían llenos, tuvieron el problema de la lluvia con la Dana, fue un caos....", ha explicado la colaboradora de "El programa de verano".

Comunicado hospitalario de María Teresa Campos Luque Cortesía

Por esta inesperada circunstancia climatológica, muchos de los allegados de María Teresa Campos no pudieron desplazarse inmediatamente a Madrid tras recibir la llamada de sus hijas. Aún así, han buscado vías alternativas para viajar a la capital y, desde ayer, no han cesado las visitas a la malagueña de su familia y amigos más cercanos. Rocío Carrasco ha sido uno de los rostros que no se ha separado de María Teresa y de sus hijas en estos momentos tan difíciles que está atravesando todo el clan Campos. La hija de Rocío Jurado siente a la periodista como una segunda madre y, abatida, ha vuelto esta mañana a la Fundación Jiménez Díaz para acompañar a la periodista y a sus familiares en estas horas tan complicadas para todos.