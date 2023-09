Alejandro Rubio arropa a la familia de María Teresa Campos

Alejandro Rubio se ha acercado este domingo al hospital en el que se encuentra en estado grave María Teresa Campos. El que fue pareja de Terelu Campos no ha tenido dudas sobre si debía estar con la familia de su exmujer en estos duros momentos. Y es que, una vez que se conoció la noticia del estado de salud de la presentadora han sido múltiples las personas que se han desplazado al encuentro de María Teresa Campos, a pesar de la alerta por lluvias que se ha activado en la Comunidad de Madrid.

El último en llegar al hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid ha sido Alejandro Rubio para apoyar a Terelu Campos, Carmen Borrego y Alejandra Rubio. Aunque el empresario ya no sea la pareja de Terelu Campos mantienen una relación cordial y la ha mostrado arropando a toda la familia.

Por su parte, Alejandra Rubio siempre ha mantenido una estrecha relación con su abuela María Teresa Campos, por lo que resulta evidente que su padre se desplace al saber lo afectada que está ante el ingreso hospitalario. Esta muestra de apoyo por parte de Alejandro Rubio pone de manifiesto la buena amistad que aún queda con su exmujer, que no se limita a unos compromisos que tienen por su hija en común. La entonces pareja siempre ha compartido sus momentos más complicados, además de los buenos recuerdos que han tenido en las celebraciones de su hija Alejandra.

Rocío Carrasco y Fidel Albiac acuden al hospital donde se encuentra ingresada María Teresa Campos EUROPAPRESS

Terelu Campos ha aparecido también a la puerta del hospital con un gesto muy serio y acompañada de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Al preguntarle los medios por la situación de su madre no ha querido mediar más palabras que “ya se ha enviado un comunicado”. Estas primeras palabras de la televisiva llegaron después de que su hermana, Carmen Borrego, emitiera dicho comunicado en el que explicaba que su madre tenía un “pronóstico reservado”, dada la gravedad no han dudado en comunicárselo a sus familiares y amigos.

Otro de los personajes públicos que se ha mostrado más afectada ha sido la colaboradoraBelén Rodríguez durante el programa ‘Fiesta’. La que fue amiga de Terelu Campos ha expresado, con la voz entrecortada, que se encontraba “en shock” por la noticia. “Me ha llamado Terelu, cosa que le agradezco mucho. Estoy como ida, estoy que no he tenido tiempo para reaccionar. Son mucha mezcla de emociones de todo tipo”, ha revelado la colaboradora momentos después. A expresando su máximo agradecimiento por haber realizado esta llamada sabiendo el gran cariño que le tiene a María Teresa Campos. No se ha limitado en quedarse ahí, pues ha anunciado que esta misma tarde pasará por el hospital para mostrar su apoyo a la familia Campos.