Rocío Carrasco y Fidel Albiac visitan a María Teresa Campos en el hospital

Momentos muy delicados para la familia Campos. Tal y como se ha publicado en el programa “Fiesta”, María Teresa ha sido ingresada en el hospital durante la mañana de este domingo 3 de septiembre, después de acudir de urgencia al centro médico. Sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, no se han separado de ella en ningún momento, y aunque todavía no se conocen muchos detalles sobre su estado de salud, las noticias que llegan no son halagüeñas y apuntan a una situación “muy grave” para la presentadora.

Durante la tarde del domingo, Rocío Carrasco y Fidel Albiac han visitado el hospital en el que María Teresa Camposse encuentra para mostrar su apoyo tanto a la periodista como a su familia en este delicado momento. La hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco ha llegado con el rostro serio y cabizbaja, y ha evitado compartir detalles sobre la evolución de la presentadora, asegurando que más tarde se emitirá “un comunicado”.

Rocío Carrasco y Fidel Albiac acuden al hospital donde se encuentra ingresada María Teresa Campos EUROPAPRESS

Rocío Carrasco y Fidel Albiac siempre han estado muy unidos a María Teresa Campos y sus hijas. De hecho, suelen reunirse por Navidad, como buena muestra de que su vínculo va más allá de la amistad y son como familia.

Momento complicado

Precisamente, Carmen Borrego confirmó durante la celebración del cumpleaños de Terelu Campo que ella y su familia atraviesan una etapa difícil a raíz del empeoramiento de la salud de María Teresa Campos. “Es un momento delicado y fastidiado en nuestra vida, y nuestra prioridad ahora es que ella esté bien, pero nada de dramas. Nos ha pasado como a otras tantas familias, que tienen que turnarse para cuidar de alguien. Eso no quiere decir que este sea el peor verano de nuestras vidas, como dicen algunos. Hay familias que lo están pasando peor, y no es justo”, comentó.