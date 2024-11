La fea insinuación de Sonia Ferrer sobre Álvaro Muñoz Escassi

Álvaro Muñoz Escassi ha sido el protagonista indiscutible del verano, al romper su relación con María José Suárez tras tres años de amor y supuestas deslealtades. Y es que después de tanto tiempo no llegaron a poner de acuerdo sobre si lo suyo era abierto o cerrado, que el jinete terminó por liarse y así entraron en escena otras mujeres y también hombres. Pero no todos los que entraron en el terreno de juego eran conquistas furtivas a espaldas de la modelo, sino que también se les dio voz y voto a todas las exparejas que rezan en el currículo amoroso del también empresario. Todos quieren saber qué opina Lara Dibildos sobre las aventuras que protagoniza el padre de su hijo, como también se le pregunta a Sonia Ferrer. Sin embargo, la presentadora ha perturbado mucho con sus últimas declaraciones sobre el que fuese su pareja, al insinuar algo turbio en lo que no quiso entrar en detalles.

Álvaro Muñoz Escassi en Colombia Instagram

En su última aparición pública con motivo de la inauguración de las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz, Sonia Ferrer ha tenido que responder una vez más a las preguntas sobre Álvaro Muñoz Escassi. No le apetecía lo más mínimo: “No sé con quién está Álvaro. Supongo que se sabe que estoy bastante alejada de todo esto. Entiendo que me preguntéis, pero yo no estoy aquí para dar consejos a nadie”, trataba de zafarse de las cuestiones más incómodas que tenían a su ex como protagonista. Y es ahí donde volvió a poner sobre la mesa una declaración que anteriormente ya había causado revuelo. Su reafirmación deja entrever que algo calla y que le conviene mantenerse en silencio o, simplemente, que prefiere lanzar la piedra y dejar que la mente del público eche a volar y dibuje escabrosos escenarios en sus mentes.

“Hay gente a la que uno prefiere no tener como enemigo. Y eso lo dije y lo mantengo. Claro que sí. Y ya está. Yo no quiero volver atrás, ni quiero contar mi vida, mi pasado, ni lo que viví, ni lo que dejé de vivir. Pero sí, yo me pensaría muy mucho tener a Álvaro Muñoz Escassi como enemigo. Yo no iría por la televisión declarando una guerra”, deja en el aire sin llegar a matizar nada, una acusación velada hacia su ex. Eso sí, quiere restar contundencia a sus palabras, subrayando que “no le deseo el mal” al jinete, aunque sufriese mucho a su lado cuando se conocieron en ‘Mira quién salta’ y el amor les hizo inseparables. Bueno, sí pudieron separarse, cuando ella se sintió traicionada y él perpetuó una vez más su fama. No duraron más que unos meses, aunque parece que el romance les marcó. Tanto, que ahora no atesoran un buen recuerdo de ese idilio, al menos sí para Sonia Ferrer.