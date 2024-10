Lara Dibildos se sincera: del lío con sus hijos al cáncer y los problemas alimenticios

Lara Dibildos ha estado muy presente estas últimas semanas en los medios de comunicación y es que el revuelo generado por su ex, Álvaro Muñoz Escassi, le ha salpicado. Cuando nadie comprendía los movimientos del jinete, ella, con el que siempre estará ligado por tener un hijo en común, despeja las dudas. Es quien mejor le conoce y se llevan a las mil maravillas, como así se demostró también este miércoles cuando él arropó el estreno de su última obra de teatro, ‘Inmaduros’. Aquí, la actriz dejó a un lado las aventuras de su ex para centrarse en ella misma, auténtica protagonista de la jornada, aunque su novio, Carlos Maturana le robase el foco a escasos metros de ella. Está enamorada, como así se muestra en el Teatro Reina Victoria de Madrid en el que ha atendido a los medios y donde ha abierto su corazón como pocas veces antes, planteando cuestiones delicadas como su familia o sus baches de salud.

Lara Dibildos. Gtres

La intérprete está muy orgullosa de la familia que ha formado, aunque ahora estén disgregados persiguiendo sus propios sueños. Su primogénito, fruto de su relación con Fran Murcia, ya cuenta con 26 años y vive en Estados Unidos, mientras que el segundo, el que tuvo con Álvaro Muñoz Escassi, aún tiene 17 años y sigue bajo su amparo. De ellos ha hablado: “El mayor es muy currante, cosa que yo he intentado enseñarles a los dos, y el otro está estudiando, es un poco más desastre”, reconocía a modo de tirón de orejas con el menor. Y es que sus padres le dieron un consejo que ahora transmite a sus hijos, o al menos lo intenta: “Lo que me pidieron siempre es tú dedícate a lo que quieras, que es lo que le digo yo a mis hijos, pero lo que quieras, cúrratelo como la que más, incluso un poquito más al principio, porque tienes que demostrar”.

Y es que ella misma se ha visto en esa situación en la que debía trabajar especialmente duro para demostrar su talento, más allá de la sombra que proyectaban sus padres sobre ella. También por tener que enfrentarse a situaciones delicadas que le han marcado la vida de forma irremediable, pero de la que ha rescatado muy buenas lecciones que han conformado su carácter luchador. Por ejemplo, tuvo que enfrentarse a un cáncer de tiroides a los 18 años, así como lidiar con trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia. Un tema que no ha esquivado: “Para mí es algo vivido y superado. Todo pasa, pero hace falta ayuda, mucha ayuda de profesionales, que es fundamental y también mucha ayuda de familiares y amigos. Pues es difícil superarlo uno solo, es muy complicado”.

El look de Lara Dibildos. Gtres

“Tuve que luchar contra un cáncer, como muchísima gente, y cuando todos los días te levantas pensando en que quieres vivir y que quieres superarlo y un día estás curada, es la mayor felicidad, pero de repente te das cuenta que tu vida ya no sabes por dónde va. Vas sin rumbo, ya no te levantas pensando en tengo que vivir, quiero vivir, sino qué voy a hacer ahora con mi vida. Y te pierdes un poco y más cuando eres tan joven como lo era yo”, reconoce Lara Dibildos, que después del paso de los años ha podido encontrar la estabilidad al poner en su sitio lo que correspondía al pasado. No huye de él, pero tampoco deja que domine sus pasos, más ahora que reconoce estar en una de las etapas más plenas de su vida: “Aquello fue difícil, no fue nada fácil, y hay que tener también mucha fuerza de voluntad, pero vamos, que ya está, prueba superada”, zanjaba con una sonrisa demostrando que sus miras están puestas en el futuro, donde se ve igual de feliz y realizada.