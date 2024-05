Feliz Día de la (mala) Madre: el gran estigma

Millones de mujeres en toda España celebrarán mañana el Día de la Madre, seguramente reuniéndose con sus hijos –cada vez menos, teniendo en cuenta la tasa de natalidad– alrededor de una mesa repleta de comida que ellas mismas elaborarán durante toda la mañana. Pero también están las que este domingo no tendrán cuerpo festivo, las que no están para festejos ni jolgorios, como las cuatro señoras que encabezan este reportaje. Todas han sido señaladas públicamente como «malas madres», y no por periodistas, tertulianos o vecinos –que también–, sino por sus propios hijos. Un estigma no siempre justo que todas sufren en mayor o menor medida y que se hace más intenso este Día de la Madre.

Sin embargo, tal y como apunta a LA RAZÓN la psicóloga Liset Álvarez, especializada en Mujer, Maternidad, Crianza y Migración, «no creo que existan malas madres ni buenas madres. Es un imperativo social que se pone sobre la maternidad, basado en el mito de la madre perfecta, muy ligado a nuestra cultura judeocristiana». En cambio, indica la experta, «sí existen mujeres que en mayor o menor medida cumplen funciones maternas (...), aunque habría que ver por qué algunas madres tienen dificultades para realizar estas funciones. Es importante tener en cuenta su contexto familiar, social, socioeconómico, religioso…».

Rocío Carrasco

En el caso de Rocío Carrasco, la «mala madre» por excelencia en la crónica social, esas dificultades podrían venir dadas por el calvario que sufrió durante años junto al padre de sus dos hijos, tal y como ella misma ha relatado. Aun así, de nada sirven los documentos, informes ni la demanda ganada por maltrato continuado de parte de su hija, porque la mala de la historia siempre parece ella. ¿Acaso tiene una madre la obligación de perdonar todo a sus hijos? ¿Están sentenciadas las mujeres a renunciar a su propia salud mental solo para acallar a los que las tachan de «malas madres»? La respuesta es libre, pero contra todos aquellos que también se inclinan a señalar a los hijos, la licenciada Álvarez recalca que «tampoco creo que existan ni buenos hijos ni malos hijos, sino hijos criados por estas madres y todo su contexto familiar».

Rocío Carrasco

La última en incorporarse a este infame club ha sido Carmen Borrego, cuestionada públicamente por su hijo, José María Almoguera. Sus diferencias han aflorado hace pocos meses, pero lo cierto es que la etiqueta de «mala madre» persigue a la hermana de Terelu Campos desde hace años, cuando se hizo público que perdió la custodia de sus dos hijos durante un periodo de tiempo. No se dieron a conocer muchos más detalles sobre este episodio, pero a la opinión pública le bastó ese único dato para señalar a Borrego en base a todo tipo de elucubraciones sin fundamento.

Carmen Borrego y Terelu Campos

Bárbara Rey también pasará el Día de la Madre alejada de su hijo, y no solo porque Ángel Cristo Jr. esté participando en «Supervivientes» en Honduras, sino porque su relación se hizo añicos tras las revelaciones de éste en diferentes revistas y platós. El hijo del domador perfiló a la vedette como una mujer fría, egoísta y a la que solo le importa el dinero, una visión que, sin embargo, no comparte Sofía, la otra hija de Rey –que no del Rey–, que se ha mantenido fiel a su madre en un momento complicado.

Ángel Cristo con su madre, Bárbara Rey, y su hermana Sofía Cristo

Pero si hay una mujer que tiene asumido el papel de «mala madre» esa es Isabel Pantoja. Kiko Rivera la acusó públicamente de mil fechorías que hacen buena a la malvada reina de Blancanieves, y el enfrentamiento se extendió también a su hija Isa, que ahora cuestiona a la cantante como abuela por no ver a sus nietos.

Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera, dando las Campanadas en Telecinco en 2011

«Mala madre», «mala abuela»... ¿De cuántas formas posibles se puede tachar de «mala» a una mujer?